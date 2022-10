Jayson Tatum et Jaylen Brown se combinent pour 57, Boston Celtics Top Miami Heat 111-104

Jayson Tatum et les Boston Celtics continuent de profiter de leurs voyages à Miami.

Tatum a marqué 29 points, Jaylen Brown en a ajouté 28 et les Celtics ont battu le Miami Heat 111-104 vendredi soir lors d’un match revanche de la finale de la Conférence Est de la saison dernière.

Les Celtics – dont le dernier voyage à Miami était une victoire dans le septième match de cette série éliminatoire – ont battu Miami 42-24 sur une plage de 3 points et se sont améliorés à 2-0 sous l’entraîneur par intérim Joe Mazzulla.

“Nous avons une excellente équipe et nous essayons toujours de nous comprendre”, a déclaré Tatum. “Et j’adore jouer contre le Heat. Nous avons un peu d’histoire ici ces deux dernières années, et ils vous poussent. Ils font de vous une meilleure équipe. Ils ont beaucoup de feu, beaucoup de grands joueurs, un grand entraîneur.

Tyler Herro a marqué 25 points pour Miami, dont 19 de Bam Adebayo, 18 de Jimmy Butler et 17 de Kyle Lowry.

Miami a réduit un déficit de 14 points à cinq en retard, avant que des paniers consécutifs de Tatum n’aident à sceller les choses.

“Nos gars adorent jouer en défense”, a déclaré Mazzulla. “Et chaque fois que vous avez un groupe de gars qui aiment la défense, vous avez une chance d’être spécial.”

C’est le premier départ 0-2 de Miami depuis 2007-08 – c’est donc le premier en 15 ans d’Erik Spoelstra en tant qu’entraîneur du Heat. Miami avait été l’une des deux seules équipes sans départ 0-2 au cours de cette période; maintenant, seul Portland est sur cette liste.

“Nous n’avons pas été en mesure de surmonter la bosse et de faire le travail, mais nous devons simplement garder le cap”, a déclaré Spoelstra. “Il y a eu une nette amélioration du match 1 au match 2.”

Boston menait par pas moins de 11 en première mi-temps, a pris une avance de 59-51 dans la pause et a étendu l’avance à 12 lorsque Brown a fait des paniers consécutifs pour ouvrir la troisième.

C’est à peu près au moment où Miami a peut-être organisé sa meilleure partie de la nuit. Une course de 20-6 par le Heat, avec Herro et Lowry marquant chacun six points, a donné à Miami un avantage de 71-69 – sa première avance depuis le milieu du premier quart.

Mais juste au moment où Miami a pris l’avantage, Adebayo a obtenu sa quatrième faute, puis une technique, le jeu a changé. Miami était plus-20 avec Adebayo au sol, et moins-27 dans les 13 minutes quand il n’était pas sur le terrain.

Les Celtics ont égalé la course 20-6 de Miami avec une rafale de 20-6, Tatum marquant huit de ces points, Grant Williams terminant avec une paire de 3 et c’était 89-77 avant le quatrième.

“Ce n’est pas notre faute”, a déclaré Adebayo. “J’ai l’impression que 104 points peuvent gagner un match. C’est l’autre extrémité sur laquelle nous devons nous enfermer.

CONSEILS

Celtics: Boston a remporté quatre victoires consécutives à Miami, remontant à la finale de l’Est de la saison dernière. La plus longue séquence de victoires des Celtics à Miami est de cinq, réalisée deux fois (1988-90, 2015-17). … Les Celtics avaient un avantage de 27-18 en marquant sur le banc. … Williams et Derrick White ont chacun marqué 10 pour Boston.

Heat: Spoelstra a maintenant affronté 104 entraîneurs différents au cours de sa carrière NBA, après avoir affronté Mazzulla pour la première fois. … Victor Oladipo (genou gauche) a raté son deuxième match consécutif. Il n’a pas fait d’apparition en octobre en NBA depuis 2018.

EN MÉMOIRE

Le Heat a rendu hommage au grand Bill Russell des Celtics tout au long de la soirée, même avec le personnel portant des t-shirts avec un grand “6” dessus – le numéro de maillot de Russell, qui est maintenant sur une bannière qui se balance dans l’arène de Miami. Miami a également eu un moment de silence avant le match pour l’arbitre Tony Brown, décédé jeudi d’un cancer du pancréas.

