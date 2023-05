Jayson Tatum dirige les Boston Celtics pour vaincre Miami Heat dans le match 4 pour éviter le balayage de la série | Nouvelles de la NBA

Jayson Tatum a récolté 34 points et 11 rebonds, Derrick White et Jaylen Brown ont chacun ajouté 16 points et les Boston Celtics ont évité l’élimination en finale de la Conférence de l’Est en s’enfuyant en seconde période pour battre le Miami Heat 116-99 lors du match 4 mardi. nuit.

Grant Williams a marqué 14, Al Horford en a ajouté 12 et Marcus Smart a marqué 11 pour les Celtics, qui traînent toujours la série 3-1 – mais l’ont renvoyé à Boston pour un match 5 jeudi.

Jimmy Butler a marqué 29 pour Miami, qui menait par neuf en seconde période avant d’être surclassé 48-22 en 14 minutes qui ont complètement renversé le match. Boston aurait également le match 7 sur son sol s’il pouvait continuer à prolonger cette série.

Gabe Vincent a marqué 17 pour Miami, Caleb Martin en avait 16 et Bam Adebayo en a ajouté 10. Le Heat a tiré huit pour 32 sur 3 points, tandis que Boston a marqué 19 pour 45 – une énorme différence de 33 points dans le score au-delà de l’arc.

Jayson Tatum l'a monté pour les Celtics, terminant avec 33 points et marquant au 4e quart-temps pour la première fois de cette série



« Nous devons garder le même niveau d’intensité, le même état d’esprit, la même concentration pour le prochain match », a déclaré l’entraîneur des Celtics, Joe Mazzulla.

Aucune équipe dans l’histoire de la NBA n’a jamais réussi à surmonter un déficit de 3-0 dans une série au meilleur des sept ; 150 ont essayé, 150 ont échoué. Mais les Celtics se sont donné de l’espoir.

« Nous essayions juste de sauver notre saison », a déclaré Tatum.

Le Heat a mené jusqu’à neuf points dans le premier quart, a conservé la tête pendant la majorité de la première mi-temps et a de nouveau gagné neuf points lorsque Max Strus s’est connecté sur un 3 points au début du troisième quart.

La saison de Boston était officiellement au bord du gouffre. Et les Celtics ont répondu – le plus catégoriquement.

Une course de 18-0 a fait passer Boston de neuf à neuf, un revirement qui n’a pris que trois minutes. Les Celtics étaient six sur sept du sol pendant la course, quatre sur quatre sur une plage de 3 points, Tatum avait neuf des 18 points et juste comme ça, les champions en titre de l’Est – qui ont remporté trois matchs éliminatoires à domicile à Miami l’année dernière. séries éliminatoires – roulaient à nouveau.

Miami est arrivé à moins de quatre en fin de troisième, pour voir une autre poussée ultra-rapide des Celtics – cette fois, sept points sans réponse en 40 secondes.

L’avantage de Boston était de 88-79 avant le quatrième, après avoir remporté le troisième quart 38-23, avec 21 de ces points sur 3 points.

Les Celtics ont gardé l’avantage jusqu’à la fin.

« Ils nous ont eu ce soir », a déclaré l’entraîneur du Heat Erik Spoelstra. « Vous devez leur en donner le mérite. Il n’y a aucun doute là-dessus. Il n’y a aucun doute là-dessus. Nous ne nous posons pas de questions à ce sujet. Ils méritaient de gagner ce soir. Nous devons nous regrouper et nous préparer pour une belle opportunité à Boston. »