Jayson Tatum devient superstar et aide les Celtics à rester en vie contre Heat

Jean Fanta Diffuseur et journaliste de basketball universitaire

Les Celtics sont toujours en vie.

Mené de six points à la mi-temps, Boston a battu le Miami Heat 38-23 au troisième quart en route vers une victoire de 116-99 pour forcer un match 5 à Boston jeudi lors de la finale de la Conférence Est, réduisant l’avance de la série Heat à 3- 1.

Le tournant est survenu au troisième quart-temps, le Heat menant 61-52 à moins de 10 minutes de la fin.

Boston a procédé à une course de 18-0 derrière Jayson Tatum, qui a déclenché la vague avec des 3 consécutifs avant que Derrick White n’égalise le match avec un triple.

Alors que le Heat était à moins de quatre à deux minutes de la fin du troisième quart, Tatum a renversé des tirs consécutifs et a aidé Boston à prendre une avance de 88-79 après trois quarts.

Juste au moment où le Heat a commencé à prendre de l’élan, réduisant l’avance de Boston à cinq, les Celtics ont récolté 12 points sans réponse pour trouver la séparation dont ils avaient besoin pour clôturer leur première victoire de la série.

Tatum a été brillant, récoltant 34 points (26 en seconde période), 11 rebonds et sept passes décisives.

La défaite n’était que la quatrième pour le Heat en séries éliminatoires, alors que Miami est tombé à 11-4 en séries éliminatoires.

Stat à savoir : Les Celtics ont réalisé leur meilleure performance de la série de loin du centre-ville, avec 19 3s réalisés (19 pour 46).

Jeu du jeu :

La suite pour les Celtics : Boston a un certain élan et a franchi l’étape la plus difficile de trouver une victoire. Les Celtics peuvent maintenant ramener cette série au TD Garden, où ils auront une foule bruyante derrière eux jeudi soir. La clé pour forcer un match 6 : prenez l’avance de Tatum et continuez à gagner la bataille du chiffre d’affaires. Boston a forcé 15 cadeaux à Miami et n’en a commis que 10 dans le cinquième match.

À suivre pour le Heat : Miami préférerait ne pas laisser cela devenir plus intéressant, mais la clé pour le Heat est de limiter les erreurs bâclées et de revenir aux racines défensives qui ont conduit à une avance de 3-0. Une autre clé ? Faites marcher Kyle Lowry. Il était calme mardi soir avec seulement cinq points sur 2 tirs sur 8 depuis le terrain.

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et un écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’appel de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter @ John_Fanta .

