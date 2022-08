Jay’s Drive-In perpétue l’ambiance du car hop des années 1950 – Shaw Local

OREGON – Amy et Michael Ortiz perpétuent l’héritage du car hop.

Le couple a acheté Jay’s Drive-In, un car hop sur le thème des années 1950 situé sur Washington Street dans l’Oregon.

Pour s’assurer qu’ils ont bien fait les choses, ils se sont appuyés sur les anciens propriétaires – Terry et Vicky Wilkens – qui restent en tant que membres du personnel.

“Vicky et Terry nous ont formés pour tout ce processus”, a déclaré Amy Ortiz. “Ils ont été formidables en nous aidant à perpétuer leur héritage de Jay’s.”

Le restaurant est ouvert de 11h à 21h du mardi au dimanche et est fermé le lundi.

“Nous gardons le même menu”, a-t-elle déclaré. « Rien ne change. Nous travaillons juste à obtenir des trucs des vendeurs.

“Nous prévoyons de faire beaucoup plus d’événements chez Jay’s”, a déclaré Ortiz, notant qu’ils ont également acheté le terrain derrière Jay’s Drive-In. Les fêtes d’Halloween et les chasses aux œufs de Pâques sont des événements futurs potentiels, et les Ortizes cherchent également à ajouter une soirée de musique acoustique en direct à la liste des offres.

“Nous sommes très heureux de faire partie de la communauté de l’Oregon”, a déclaré Ortiz.