Jayne Anne Phillips et Paul Harding figurent parmi les nominés aux National Book Awards pour la fiction

NEW YORK — Les romans historiques de Jayne Anne Phillips et le roman dystopique de prison de Paul Harding et Nana Kwame Adjei-Brenyah, « Chain-Gang All-Stars », font partie des nominés sur la longue liste des National Book Awards pour la fiction.

Phillips, ancien finaliste du National Book Award, a été cité pour « Night Watch » et Harding, lauréat du prix Pulitzer, a été nominé pour « The Other Eden ».

Les 10 titres de fiction annoncés vendredi par la National Book Foundation comprennent également le roman multigénérationnel « A Council of Dolls » de Mona Susan Power, le roman sur le passage à l’âge adulte « Ponyboy » d’Eliot Duncan et deux autres œuvres historiques : « The End of Drum- » de Hanna Pylväinen. Time » et « Loot » de Tania James.

Les autres nominés sont « Blackout » de Justin Torres, son premier roman depuis la publication de son premier roman acclamé « We the Animals » il y a plus de dix ans, et deux recueils d’histoires : « Temple Folk » d’Aaliyah Bilal et « Holler » de LaToya Watkins. , Enfant. »

Certaines des œuvres de fiction les plus appréciées et les plus attendues de l’année ont été laissées de côté, notamment « Let Us Descend », de Jesmyn Ward, ancien lauréat du National Book Award, et « The Heaven and Earth Grocery Store » de James McBride, ancien lauréat du National Book Award, ancien lauréat du National Book Award. « The Vaster Wilds » de Lauren Groff, finaliste du Book Award, et « Witness », ancien finaliste du National Book Award, Jamel Brinkley.

Plus tôt cette semaine, la National Book Foundation a annoncé de longues listes de non-fiction, poésie,littérature jeunesse et ouvrages en traduction. Les juges, qui comprennent des auteurs, des critiques et des libraires, réduiront les listes à cinq le mois prochain, et les gagnants seront annoncés le 15 novembre lors d’un dîner de cérémonie au centre-ville de Manhattan. La fondation remettra également des prix honorifiques à poète Rita Dove et le libraire Paul Yamazaki du célèbre magasin City Lights de San Francisco.

Drew Barrymore devait animer la cérémonie, mais il a été abandonné par la fondation après avoir repris son talk-show au milieu de la grève des acteurs et écrivains hollywoodiens. La fondation n’a pas encore nommé de remplaçant.

