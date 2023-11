Jaylon Tyson de Cal laisse derrière lui le traumatisme de Texas Tech : « Sommet du monde »

Jaylon Tyson a fait ses débuts au basket-ball à Cal vendredi soir, mais seulement après ce qu’il a décrit comme les deux semaines les plus longues de sa vie.

Il avait déjà attendu huit mois depuis que l’ancien entraîneur de Texas Tech, Mark Adams, avait utilisé les mots « esclave » et « maître » pour caractériser leur relation, a affirmé Tyson, et près de six mois depuis qu’il avait décidé de passer à Cal. Tyson, qui est afro-américain, s’attendait à ce que les circonstances de son départ lui permettent de jouer immédiatement pour les Bears.

Mais la NCAA a initialement jugé Tyson inéligible cette saison, le laissant se tordre d’anxiété pendant ces deux semaines pendant que Cal faisait appel. Puis la nouvelle est tombée jeudi : il a gagné en appel. Il pourrait rejoindre ses coéquipiers sur le terrain vendredi soir contre Pacific, et pour le reste de cette saison.

“J’avais définitivement la tête qui tournait”, a déclaré Tyson au Chronicle après la défaite 87-79 de Cal au Haas Pavilion. «J’ai eu des émotions mitigées. J’étais en colère, j’étais triste. J’étais aussi parfois heureux parce que je pensais que j’allais probablement être (autorisé), mais je ne savais pas à quoi pensait la NCAA.

« J’ai fait face à beaucoup d’adversité l’année dernière et je me suis battu. J’ai juste l’impression que l’entraîneur (Mark) Madsen va me mettre en position d’être moi-même et de ne plus avoir à revivre ces circonstances.

Santiago Mejía/La Chronique

Tyson, un attaquant de 6 pieds 7 pouces, a été impressionnant lors de son premier match contre Cal, marquant 20 points et récoltant 11 rebonds. Il a également frappé la table de marque avec frustration alors qu’il quittait lentement le terrain pour de bon avec 5:13 à jouer, en proie à des crampes aux deux jambes.

En élargissant la portée, la présence de Tyson a abordé des problèmes plus vastes, à savoir le déséquilibre des pouvoirs entre entraîneurs et joueurs et la NCAA essayant de trouver sa voie à l’ère du portail de transfert.

Le parcours turbulent de Tyson jusqu’à Berkeley remonte à ses jours en tant que recrue de premier ordre au lycée John Paul II de Plano, au Texas. Il s’est initialement engagé auprès de Texas Tech et de l’entraîneur de l’époque, Chris Beard, pour changer d’avis lorsque Beard est parti pour le Texas en avril 2021, juste avant la fin de la dernière année de Tyson au lycée.

Il n’a disputé que huit matchs en tant que recrue des Longhorns, sans départ, et a été transféré à Texas Tech avant la saison 2022-23. Là, avec Adams comme entraîneur, Tyson s’est épanoui malgré les difficultés de son équipe et la tension qui en résultait : il a débuté 31 matchs (troisième des Red Raiders) et a récolté en moyenne 10,7 points et 6,1 rebonds.

Mais la saison comprenait également un échange troublant avec Adams. Texas Tech l’a suspendu le 5 mars, dans l’attente d’une enquête sur ce que l’école a qualifié de « commentaire inapproprié, inacceptable et insensible au racisme » qu’il a fait à un joueur des Red Raiders la semaine précédente. L’école a également enquêté sur Adams pour avoir prétendument craché sur un autre joueur.

Trois jours plus tard, le 8 mars, il a démissionné – après que Texas Tech ait accepté de lui verser plus de 4 millions de dollars dans le cadre d’un règlement juridique.

Tyson est entré sur le portail de transfert en avril et s’est engagé envers Cal en mai. Il savait que l’éligibilité immédiate n’était pas assurée : dans le but de freiner l’utilisation généralisée du portail, la NCAA avait approuvé en janvier une législation exigeant que les transferts de premier cycle pour la deuxième fois s’absentent un an à moins qu’ils ne répondent à des exigences spécifiques.

L’une de ces exceptions était définie comme « des circonstances exigeantes hors du contrôle de l’étudiant-athlète, par exemple une agression physique ou sexuelle ou une discrimination fondée sur une classe protégée ». Cela a donné à Tyson et Cal un espoir réaliste que la NCAA lui accorderait une dérogation, lui permettant de devenir immédiatement éligible, car il était le joueur à qui Adams avait fait le commentaire insensible au racisme. Adams n’a pas nié ce commentaire, du moins publiquement.

Malgré cela, la NCAA a refusé la dérogation de Tyson le 26 octobre.

Santiago Mejía/La Chronique

“J’ai été très surpris, en raison des circonstances auxquelles j’ai dû faire face et de ce que disent les règles de la NCAA”, a-t-il déclaré vendredi soir. « Ma situation était conforme aux règles et j’avais simplement l’impression qu’ils ne coopéraient pas avec nous. Je déteste que cela doive se dérouler ainsi, mais la NCAA est la NCAA.

Après la décision initiale du mois dernier, Tyson a rendu public les détails de ce qui s’est passé. Il a déclaré à Sports Illustrated qu’il avait été « victime de discrimination raciale à plusieurs reprises » au cours de son année à Texas Tech.

“On m’a traité d’esclave et Mark Adams était mon maître”, a déclaré Tyson dans l’histoire de SI. «Quand il a dit cela, je me suis en quelque sorte figé et j’ai emprunté un chemin sombre dans ma vie que je n’avais jamais (expérimenté) auparavant. C’était très embarrassant pour moi et ma famille de devoir passer par ce processus.

Adams a non seulement quitté Texas Tech avec ce lourd règlement, mais il a également décroché un autre emploi. East Carolina l’a embauché comme assistant dans l’équipe de l’entraîneur-chef Michael Schwartz.

Adams n’a pas répondu à un e-mail du Chronicle vendredi, sollicitant des commentaires sur l’affaire Tyson.

Au moment de sa suspension, en mars, Adams s’est exprimé. Il a déclaré à Stadium, un site d’informations sportives, que ses commentaires n’étaient pas racistes et qu’il « citait les Écritures » lorsqu’il a dit à un joueur (Adams et Texas Tech n’ont pas précisé qu’il s’agissait de Tyson) : « il y a toujours un maître et un serviteur.”

“J’ai dit que dans la Bible, Jésus parle de la façon dont nous avons tous des patrons et que nous sommes tous des serviteurs”, a alors déclaré Adams. «… C’était une conversation privée sur le coaching, le moment où vous avez un emploi et le fait d’être coachable.»

Adams a parlé à l’équipe le lendemain, selon le rapport du Stadium, parce qu’un entraîneur adjoint lui a dit que les commentaires dérangeaient le joueur. Adams « a expliqué la situation », a-t-il déclaré, mais il ne s’est pas excusé.

Tyson a reconnu qu’il était frustré au début par le manque de remords d’Adams – « J’avais au moins envie d’obtenir des excuses », a déclaré Tyson au Chronicle – mais il a depuis décidé de passer à autre chose. Il a refusé d’aborder les « moments difficiles » à Texas Tech, bien qu’il ait confirmé que SI l’avait cité avec précision sur l’incident avec Adams.

Santiago Mejía/La Chronique

Le match de vendredi soir a montré pourquoi Madsen a transpiré sur la décision de la NCAA concernant Tyson – et à quel point les fans des Bears ont soif d’espoir après le gâchis 3-29 de l’année dernière, la pire saison de l’histoire du programme. La foule clairsemée au Pavillon Haas a donné à Tyson une ovation animée lorsqu’il a été présenté comme l’un des partants de Cal.

Puis il est sorti et a démontré un bon sens du jeu et un penchant pour engloutir les rebonds. Tyson a réussi neuf rebonds en première mi-temps (s’élevant haut dans les airs sur certains), s’est bien déplacé sans le ballon et a effectué quelques passes intelligentes.

Il a également illustré une saveur physique dont Cal a besoin. Tyson a fait reculer son défenseur sur un jeu, lui a donné un coup de coude pas si subtil à la poitrine et a flotté sur un tir court.

Comme l’illustre le résultat – la première défaite de Cal contre Pacific depuis 1955, après 11 victoires consécutives dans la série – les Bears ont encore un long chemin à parcourir. Mais ils se sentent entiers après ce qui s’est passé jeudi, lorsque Madsen a appris le renversement de la NCAA et a rapidement appelé Tyson.

Il brandissait des photos dans un gymnase du campus, avec de la musique à fond, et n’a pas immédiatement entendu son téléphone. Une fois que Madsen le lui a dit, Tyson s’est précipité vers les bureaux des entraîneurs pour célébrer.

“Nous avons juste éclaté de joie, car Jaylon a traversé beaucoup de choses et ce fut un énorme soulagement pour tout le monde”, a déclaré Madsen.

Ou, comme l’a dit Tyson : « J’avais l’impression d’être soulagé d’un poids, après ne pas savoir si je serais capable de mettre cet uniforme. C’était très stressant. … Quand j’ai reçu cet appel, j’étais au sommet du monde.