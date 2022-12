Jaylen Smith, 18 ans, devient le plus jeune maire des États-Unis

Un étudiant de 18 ans est sur le point de devenir maire d’une ville de l’Arkansas. Jaylen Smith est devenu l’une des plus jeunes personnes à occuper le poste de chef de file d’une ville aux États-Unis, après avoir été élu maire de la ville d’Earle. Il a remporté 325 voix contre 183 pour Nemi Matthews, selon les résultats non officiels.

Selon USA Today, Jaylen est également devenu le plus jeune membre de l’Association des maires afro-américains. Jusqu’à présent, le plus jeune membre de l’association était le maire de Cleveland, Justin Bibb, qui a 35 ans, comme l’a dit la directrice générale de l’association Phyllis Dickerson à l’Arkansas Democrat-Gazette.

Le récent diplômé de Earle High School a déclaré que même s’il était convaincu qu’il gagnerait le second tour des élections mardi, il a été choqué lorsqu’il a appris qu’il était sorti vainqueur. Il sera maire d’une population de moins de 2 000 personnes à Earle, près de Memphis, Tennessee.

Dans une déclaration donnée à CNBC News, il a déclaré qu’il comprenait parfaitement la signification historique de sa victoire. Il a dit: «C’est génial. Des générations et des générations de personnes liront ce moment historique.

Jaylen, en tant que maire, prévoit de se concentrer sur les transports, la sécurité publique et l’implantation d’une grande épicerie dans la ville. Cela améliorerait l’accès des résidents aux ressources alimentaires. Jaylen est extrêmement passionné par le fait de tout faire.

Jaylen a exprimé son chagrin à propos de l’épicerie maintenant fermée et a déclaré: «Nous en avions une il y a longtemps, mais elle a fermé. Nos aînés n’ont pas de moyen de transport pour se rendre à West Memphis et en revenir pour se nourrir. Donc, ce serait mieux d’avoir une épicerie ici en ville.

Il étudie actuellement à l’Arkansas State University Mid-South.

Jaylen a annoncé sa victoire dans un post Facebook qui compte plus de 1 200 partages et plus d’un millier de commentaires. Les gens l’ont félicité pour sa victoire.

Jaylen a partagé une photo de lui-même en costume, tenant un micro et l’a légendé, “Citoyens d’Earle, Arkansas, c’est officiel !! Je suis votre maire nouvellement élu d’Earle, Arkansas… Il est temps de construire un meilleur chapitre d’Earle, Arkansas. Je tiens à remercier tous mes partisans d’être intervenus pour amener les gens aux urnes. Je vous suis vraiment reconnaissant à tous.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici