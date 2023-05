Jaylen Brown « gêné » par la défaite des Boston Celtics dans le match 3 contre Miami Heat alors que l’entraîneur Joe Mazzulla prend le blâme | Nouvelles de la NBA

Jaylen Brown l’a qualifié d ‘ »embarrassant », le jeune entraîneur-chef Joe Mazzulla s’est blâmé et les Boston Celtics en tant que collectif ont dû se demander où les choses ont mal tourné alors qu’ils ont subi une défaite écrasante dans le troisième match contre le Miami Heat qui laisse leur saison au bord de une conclusion malvenue.

Les Celtics ont été battus 128-102 par un Miami rampant lundi pour tomber 3-0 dans la série et regarder la porte de sortie un peu moins d’un an après avoir perdu contre les Golden State Warriors lors de la finale de la NBA.

L’équipe de Mazzulla est tombée timide dans tous les départements alors qu’elle n’a tiré que 39,8% du terrain aux 56,8 du Heat, ainsi que 26,2% derrière l’arc par rapport aux 54,3 de Miami. Les hôtes ont mené jusqu’à 33 points à un moment donné du match alors que Gabe Vincent a ouvert la voie avec 29 points.

« Je ne sais même pas par où commencer », a déclaré Brown après le match. « C’est une déception évidente. J’ai l’impression que nous avons laissé tomber notre base de fans, notre organisation. Nous nous sommes laissé tomber. Et c’était collectif. Nous pouvons pointer du doigt, mais en réalité, c’était juste embarrassant. »

Jayson Tatum, qui avait éclaté lors de la victoire décisive de Boston dans le septième match contre les 76ers de Philadelphie en demi-finale de conférence, n’a réussi que 14 points, 10 rebonds et deux passes décisives pour les Celtics après avoir tiré six des 18 tirs sur le terrain.

Pour toute sa suprématie et celle des Celtics, du plus profond au plus profond de Philly, c’est depuis le centre-ville où ils ont lutté contre le Heat, Boston tirant actuellement 29,2% sur une plage de trois points dans la série.

En ce qui concerne les critiques attendues, Tatum a admis par la suite qu’il avait cherché à exclure tout bruit, positif et négatif, depuis le début des séries éliminatoires.

« J’ai supprimé Twitter de mon téléphone pour commencer les séries éliminatoires », a-t-il noté. « Honnêtement, je n’ai rien vu de bon, de mauvais ou d’indifférent depuis le match 1 contre les Hawks. Je suis certain qu’après chaque match que vous gagnez, vous êtes le meilleur joueur et la meilleure équipe, et quand vous perdez, vous êtes pas la star et l’équipe n’est pas assez bonne.

« Je suis certain qu’il y aura une partie de cela, mais loin des yeux, loin du cœur. Vous ne le voyez pas, parce que ce n’est pas ce qui est important. Ce qui est important, ce sont les gars dans le vestiaire, les coéquipiers, les entraîneurs, et nous sommes tous dans le même bateau, essayant juste de comprendre. »

Les Celtics entreraient dans l’histoire de la NBA s’ils revenaient d’un déficit de 3-0 pour remporter une série.

« Je pense que, aussi difficile que ce soit, comme ce soir l’était, nous devons juste essayer de passer à autre chose », a ajouté Tatum. « Préparez-vous, préparez-vous, entraînez-vous, filmez et tout pour demain. Évidemment, nous sommes dans une position difficile, mais nous devons juste être fiers, rebondir et être meilleurs mardi. »

Mazzulla, le plus jeune entraîneur de la NBA, a constamment endossé le blâme lors de sa conférence de presse d’après-match, admettant qu’il « ne les avait pas prêts à jouer ».

« Je pense que la chose la plus importante est simplement de rester ensemble, et ensuite je dois être meilleur », a déclaré Mazzulla. « Je dois les mettre dans de meilleures positions. Je dois les préparer à jouer. Je dois avoir le plan de match prêt pour que nous soyons physiques et à exécuter, et il est important que nous restions ensemble. »

Le joueur de 34 ans a été officiellement nommé entraîneur-chef le 16 février après avoir été entraîneur-chef par intérim depuis la suspension d’Ime Udoka.

Boston cherchera à retirer un match lorsqu’ils rencontreront le Heat dans le match 4, en direct sur Sky Sports aux premières heures de mercredi matin.