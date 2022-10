Jaylen Brown et Aaron Donald quittent DONDA Sports de Kanye West

Jaylen Brown a précédemment déclaré qu’il n’était pas d’accord avec les commentaires de Kanye West mais qu’il resterait avec DONDA Sports, mais a changé d’avis et quitte l’agence avec Aaron Donald.

Les propos antisémites de Kanye West ont poussé presque toutes les entreprises qui lui étaient liées à couper les ponts avec le créateur. Gap et Adidas étaient de loin ses plus grands partenaires et tous deux ont mis fin à leur partenariat avec Ye. Adidas a pris un coup de 246 millions de dollars juste pour couper les liens avec West, GAP et Footlocker ont retiré tous leurs produits de leurs magasins, signalant la fin des produits Yeezy dans les espaces de vente au détail pour le moment. Alors que Ye a été abandonné par ses partenaires de vente au détail, les utilisateurs des médias sociaux ont demandé ce qui se passerait avec DONDA Sports et ce que les joueurs pensaient des dernières actions de Ye.

DONDA Sports avait un torréfacteur impressionnant pour une nouvelle agence, le torréfacteur comprend Aaron Donald, Antonio Brown et Jaylen Brown pour n’en nommer que quelques-uns. Il y a quelques jours, Jaylen Brown s’est prononcé sur l’antisémitisme de Kanye West, s’entretenant exclusivement avec Le BostonGlobe.

“Premièrement, je ne tolère aucune blessure, aucun mal ou aucun danger envers un groupe de personnes ou d’individus”, a déclaré Brown, “j’ai été membre de ma communauté, j’ai essayé d’élever ma communauté, et je vais continuer à faire ça. » “Beaucoup de temps est consacré à la création d’une entité ou d’une organisation”, a-t-il déclaré. “La raison pour laquelle j’ai signé avec Donda Sports, cela représentait l’éducation, cela représentait l’activisme, la perturbation, cela représentait les ménages monoparentaux, et beaucoup plus de gens sont impliqués dans quelque chose comme ça. Beaucoup de gens avec qui je travaille, travaillent avec leurs familles, forgent l’amour et le respect, passant du temps l’été. Beaucoup de gens étaient impliqués. C’est ce que représentait l’organisation de mon point de vue de Donda Sports.

À cette époque, Jaylen avait l’intention de rester aux côtés de l’Ouest pour poursuivre son travail communautaire, mais apparemment, cela a changé du jour au lendemain.

Jaylen Brown change de cap sur le fait de rester avec DONDA sports quitte l’agence aux côtés d’Aaron Donald

En moins de 24 heures, Jaylen Brown a changé d’avis sur le fait de rester avec DONDA sports après avoir entendu des commentaires sur ses déclarations précédentes. Le travail communautaire étant sa principale raison de rester, il semble qu’il ait réalisé qu’il pouvait faire le travail sans le drame. Jaylen s’est rendu sur Twitter et Instagram pour annoncer sa décision de partir après ses commentaires précédents sur le fait de rester avec l’agence.

Au cours des dernières 24 heures, j’ai pu réfléchir et mieux comprendre comment mes déclarations précédentes manquent de clarté dans exprimer ma position contre les récentes remarques publiques insensibles et actes. Pour cela, je m’excuse. Et en cela, je cherche à être aussi clair que possible. J’ai toujours et continuerai toujours à s’opposer fermement à tout antisémitisme, discours de haine, fausses déclarations et rhétorique oppressive de toute sorte. À la lumière de cela, après avoir partagé des conversations, je reconnais maintenant qu’il y a des moments où ma voix et ma position ne peuvent pas coexister dans des espaces qui ne correspondent pas à ma posture ou à mon valeurs. Et, pour cette raison, je mets fin à mon association avec Donda Sports. Je cherche à continuer à fournir du mentorat, de l’amour et du soutien à les incroyables enfants, professeurs et jeunes athlètes avec qui J’ai été reconnaissant de nouer des liens et des relations avec mon temps avec Donda Academy.

Avec le départ de Jaylen Bronw, Aaron Donald est entré dans le chat, révélant qu’il partirait également. Aaron Donald a rejoint DONDA sports au milieu des négociations avec les RAMS à son retour après avoir remporté le Super Bowl. Il y a à peine un mois, il a été vu sur Instagram avec Kanye West discutant des détails d’un crampon qu’il a conçu.

Vous pouvez lire la déclaration complète d’Aaron Donald ci-dessous.