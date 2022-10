Jaylen Brown des Boston Celtics ne quittera pas Donda, l’agence sportive de Kanye West, en tant que rappeur d’Adidas | Nouvelles de la NBA

L’attaquant des Boston Celtics, Jaylen Brown, a déclaré qu’il ne pouvait pas quitter l’agence sportive de Kanye West après que le rappeur ait été sous les projecteurs pour avoir fait à plusieurs reprises des commentaires antisémites.

Un certain nombre d’entreprises ont abandonné leur association avec West, dont Adidas. Le rappeur a fondé Donda Sports plus tôt cette année, signant le plaqueur défensif Brown et LA Rams Aaron Donald.

Donda est orientée vers les efforts hors du terrain et s’adressant au Boston Globe, Brown a déclaré: “Premièrement, je ne tolère aucune blessure, aucun mal ou aucun danger envers un groupe de personnes ou d’individus quels qu’ils soient.

“J’ai été membre de ma communauté, essayant d’élever ma communauté, et je vais continuer à le faire.”

L’ancienne star de la NBA a souligné qu’il n’était pas “d’accord avec tout ce que tout le monde fait” en ce qui concerne West, il a déclaré qu’il restait avec l’agence pour des raisons extérieures à toute relation individuelle.

“Beaucoup de temps passe dans la création d’une entité ou d’une organisation. La raison pour laquelle j’ai signé avec Donda Sports, cela représentait l’éducation, cela représentait l’activisme, la perturbation, cela représentait les ménages monoparentaux, et beaucoup plus de gens sont impliqués dans quelque chose comme ça .

“Beaucoup de gens avec qui je travaille, travaillent avec leurs familles, forgent l’amour et le respect, passent du temps l’été. Beaucoup de gens sont impliqués.”

Donald n’a pas encore répondu aux commentaires de West.

Les comptes Instagram et Twitter des rappeurs ont également été suspendus, tandis qu’Adidas l’a lâché sur les posts “inacceptables, haineux et dangereux”.

Adidas est la dernière parmi une série d’entreprises qui ont coupé les ponts avec le rappeur à cause de ses publications offensantes sur les réseaux sociaux.

L’homme de 45 ans a déclaré qu’il allait aller à “la mort con 3” sur les Juifs et a récemment suggéré que l’esclavage était un choix.

Adidas a déclaré qu’il mettrait également fin à la production de produits de marque Yeezy et arrêterait tous les paiements à Ye et à ses sociétés.

La société avait subi une pression accrue pour couper les liens avec West compte tenu de ses remarques, des célébrités et d’autres sur les réseaux sociaux exhortant Adidas à agir.

Un documentaire sur West a également été mis de côté.