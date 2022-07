Jayland Walker: Un automobiliste noir américain non armé tué par la police a été abattu de 46 balles, découvertes post-mortem | Nouvelles américaines

Un automobiliste noir non armé qui a été tué par la police dans l’Ohio a été abattu de 46 balles, selon un rapport post-mortem.

Marcheur de Jayland, d’Akron, a subi 41 blessures par entrée et cinq blessures par balles qui l’ont effleuré. Quelque 26 balles ont été récupérées sur son corps.

M. Walker “a subi plusieurs blessures très dévastatrices qui entraîneraient la mort”, notamment des blessures au cœur, aux poumons et aux artères, a déclaré le médecin légiste du comté de Summit, le Dr Lisa Kohler.

Le bureau de l’examinateur n’a pas pu déterminer si une balle spécifique l’avait tué.

Il y avait 15 blessures par balle au torse, 17 coups de feu au bassin et au haut des jambes, une balle au visage, huit aux bras et à la main droite, et cinq aux genoux, au bas de la jambe droite et au pied droit.

Cinq blessures sont entrées à l’arrière de son corps, mais il n’a pas été possible de déterminer si c’était à ce moment-là qu’il fuyait les officiers ou s’il bougeait simplement son corps, a-t-elle ajouté.

L’autopsie du Dr Kohler a établi que M. Walker, 25 ans, n’avait ni drogue ni alcool dans son système lorsqu’il a été tué par balle par la police lors d’un contrôle routier de routine à Akron le 27 juin.

Les agents ont ouvert le feu sur lui après avoir tenté de l’arrêter pour une infraction mineure au code de la route et il s’est enfui.

La police a déclaré que M. Walker avait tiré un coup de feu depuis sa voiture 40 secondes après le début de la poursuite en voiture de plusieurs minutes.

Après la poursuite, M. Walker a sauté de la voiture et s’est enfui des policiers, a montré une vidéo publiée par la police.

La police a déclaré qu’il semble qu’il se tournait vers des agents qui, à l’époque, pensaient qu’il était armé.

Des images de Bodycam ont montré M. Walker portant un masque de ski, sortant de la porte du passager avant de son véhicule toujours en mouvement, puis courant dans un parking où la police a ouvert le feu.

Les images floues ne montrent pas clairement ce que les autorités ont qualifié de geste menaçant de la part de M. Walker avant qu’il ne soit abattu.

La police l’a poursuivi pendant environ 10 secondes avant que les agents ne tirent de plusieurs directions, dans une rafale de coups de feu qui a duré six ou sept secondes.

Image:

Le médecin légiste du comté de Summit, le Dr Lisa Kohler, a pris la parole lors d’une conférence de presse. Photo : AP



Aucune arme à feu n’a été découverte sur le corps de Walker, mais une arme à feu a été retrouvée dans sa voiture, ont-ils déclaré.

Huit agents impliqués dans la fusillade ont été placés en congé administratif payé.

Le Bureau of Criminal Investigation du procureur général de l’Ohio mène l’enquête sur l’usage de la force par la police.

Depuis l’incident, des manifestants ont organisé des manifestations dans la ville pour demander que la police soit tenue responsable de la fusillade et que justice soit rendue à M. Walker, dont les funérailles ont eu lieu jeudi.