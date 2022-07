Jayland Walker a été abattu des dizaines de fois par la police de l’Ohio, selon un médecin légiste

Jayland Walker, un homme noir de 25 ans décédé le mois dernier aux mains de la police à Akron, Ohio, a été abattu des dizaines de fois, avec 26 balles récupérées sur son corps, selon un rapport d’autopsie préliminaire publié vendredi.

Le Dr Lisa Kohler, médecin légiste du comté de Summit, a déclaré qu’il était impossible pour son bureau de dire quelle balle avait tué Walker ou le nombre de coups de feu tirés.

Walker “a eu plusieurs blessures très dévastatrices qui entraîneraient la mort”, y compris des blessures au cœur, aux poumons et aux artères, a déclaré Kohler. Elle a compté 41 blessures par entrée et cinq blessures par balles qui ont effleuré Walker.

Les résultats préliminaires publiés plus tôt indiquaient que le corps de Walker avait plus de 60 blessures. Greta Johnson, directrice des communications du comté de Summit, a déclaré vendredi qu’il était “très possible” qu’une balle puisse causer plusieurs blessures à l’entrée différentes.

Walker a eu cinq blessures dans le dos, mais il est impossible de dire si celles-ci sont survenues alors qu’il s’enfuyait ou s’il s’est retourné alors qu’il se faisait tirer dessus, a déclaré Kohler.

Le médecin légiste a donné un résumé du rapport sur la mort de Walker lors d’une conférence de presse. Le rapport a été finalisé jeudi.

Les membres de la famille de Jayland Walker se tiennent derrière le podium lors d’une conférence de presse alors que l’avocat Bobby DiCello, dont l’équipe juridique représente la famille, s’exprime lundi à l’église St. Ashworth Temple de Dieu en Christ à Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal/Associated Press)

La NAACP appelle à une enquête sur les droits civiques

La poursuite du 27 juin a commencé lorsque des agents ont tenté de l’arrêter pour violation d’équipement. Les autorités disent que Walker a tiré un coup de feu depuis sa voiture 40 secondes après le début de la poursuite.

Les conclusions du médecin légiste confirment que Walker, non armé et sans drogue ni alcool dans son système, “a connu une mort brutale et insensée”, a déclaré Ken Abbarno, un avocat représentant la famille de Walker.

La famille et les amis de Walker se sont souvenus de ses funérailles mercredi comme d’un homme timide, gentil et attentionné avec un sens de l’humour discret. Un autre avocat de sa famille, Bobby DiCello, a précédemment déclaré que Walker avait pleuré la mort récente de sa fiancée, mais que sa famille n’avait aucune indication d’inquiétude au-delà de cela.

DiCello a déclaré que Walker ne méritait pas de mourir et a déclaré après les funérailles de Walker qu’il tiendrait la police responsable de chaque balle tirée avec ses armes.

Ken Abbarno, un avocat de la famille de Walker, s’adresse aux médias devant le bureau de santé publique du comté de Summit à Akron après la publication vendredi d’un rapport d’autopsie préliminaire sur la fusillade de la police. (David Dermer/Associated Press)

Un message demandant des commentaires sur les résultats de l’autopsie a été envoyé vendredi à un porte-parole du département de police.

La mise à jour intervient un jour après que la NAACP a lancé un appel direct au procureur général Merrick Garland pour que le ministère américain de la Justice ouvre une enquête fédérale sur les droits civils sur la mort par balle.

La police a déclaré que Walker avait fui une tentative d’arrêt de la circulation pour des violations mineures de l’équipement et avait tiré un coup de feu depuis sa voiture pendant la poursuite du véhicule, mais il n’était pas armé lorsque les agents lui ont tiré dessus.

Les images de la caméra du corps de la police montrent Walker portant un masque de ski, sautant par la porte du passager avant de sa voiture toujours en mouvement, puis courant dans un parking, où la police a ouvert le feu. Cette séquence floue ne montre pas clairement ce que les autorités disent être un geste menaçant fait par Walker avant qu’il ne soit abattu.

Une arme de poing déchargée, un chargeur de munitions et ce qui semblait être une alliance ont été retrouvés sur le siège conducteur avant de la voiture de Walker, ont indiqué les autorités.

REGARDER | (AVERTISSEMENT : la vidéo contient des séquences graphiques) Des images montrent que la police a tiré à plusieurs reprises sur Walker non armé : La police de l’Ohio a tiré à plusieurs reprises sur Jayland Walker non armé, selon des images AVERTISSEMENT : Cette vidéo contient du contenu graphique | La police d’Akron, dans l’Ohio, a publié des images de la caméra corporelle de la fusillade mortelle de Jayland Walker, un homme noir non armé de 25 ans dont le corps a été retrouvé avec une soixantaine de blessures après que la police a déclaré qu’il avait fui un arrêt de la circulation.

Officiers en congé payé

Les officiers impliqués sont en congé payé pendant que l’État enquête sur la fusillade. Sept de ces officiers sont blancs et un est noir. Aucun d’entre eux n’a d’antécédents disciplinaires, de plaintes fondées ou de coups de feu mortels, selon le département de police.

Le syndicat de la police locale a déclaré que les policiers pensaient qu’il y avait une menace immédiate de blessures graves et qu’il pensait que leurs actions et le nombre de coups de feu seraient jugés justifiés conformément à leur formation et à leurs protocoles.

La police du canton voisin de New Franklin avait tenté de s’arrêter, puis avait poursuivi une voiture correspondant à celle de Walker pour les mêmes violations mineures de l’équipement moins de 24 heures avant la poursuite d’Akron. Un superviseur a annulé la poursuite lorsque la voiture a traversé la frontière du canton avec Akron.