Jaylan Banks accuse Faylnn Pina de l’avoir « toiletté »

Eh bien, c’est le bordel…

Après avoir annoncé une rupture avec sa fiancée/la mère de son enfant via une déclaration commune en février, Jaylan Banks détaille ce qui s’est passé entre eux. Banks est bien sûr l’homme que le mari de Porsha Williams, Simon Guobadia, a accusé d’avoir mis enceinte sa désormais ex-femme Falynn Pina alors qu’ils étaient encore mariés.

Malheureusement pour lui, cependant, un certain nombre de personnes ne sont pas favorables à son histoire et insistent plutôt sur le fait que « Simon avait raison ».

Le MTV Retraite en couple star était un invité récent sur le Les relations comptent podcast et a parlé de sa rupture avec Falynn.

Selon Banks, Pina, qui a neuf ans de plus que lui, l’a « soigné » et est un narcissique qui l’a manipulé pour lui faire croire des mensonges sur son ex.

« J’ai été soigné », a déclaré Banks à propos du début de leur relation. « Elle a donné l’impression qu’il [Simon] lui faisait du mal, et puis j’ai découvert que je suis de l’autre côté maintenant, donc c’est [a] narcissique.

Elle m’a soignée – me disait qu’il me faisait ça et que je me sentais triste pour elle et d’être une amie. C’est ce que font les narcissiques, ils vous préparent », a-t-il ajouté. « Faites en sorte que l’autre personne ait l’air mauvaise pour que lorsque vous faites quelque chose, vous ne vous sentiez pas mal parce que vous avez l’impression qu’elle traitait mal cette personne. »

Tout en parlant de la chronologie de leur relation, Banks a admis qu’il avait rencontré Pina lors d’un voyage à Cancun et qu’il avait immédiatement su qu’il était amoureux d’elle. Il n’a cependant pas précisé explicitement si cette connexion s’était produite alors qu’elle était encore mariée.

Banks, qui était initialement l’assistant de Pina, a également noté que les fans qui plaisantaient tout au long de sa relation en disant que « vous les perdez comme vous les obtenez » avaient raison.

« C’est exactement ce qui s’est passé », a déclaré Banks sur Les relations comptent. « Je l’ai perdue comme je l’ai eue, et nous voici aujourd’hui. J’ai perdu deux ans », a-t-il ajouté avant de revenir en arrière. « Je me suis perdu dans ma relation avec elle. Maintenant que je suis perdu, je ne suis plus bon pour elle.

Comme vous pouvez l’imaginer, les gens ont BEAUCOUP à dire sur l’interview de Jaylan Banks et un certain nombre d’entre eux le contestent en utilisant le mot « soigné ».

Jaylan …. On est vous soigné ou joué ?????? Vous êtes adulte. Vous aidiez cette dame à tricher. Chili s’il vous plait. Toi et Falynn vous avez joué CLAIREMENT – Colline de Varnell (@VICKYROZAY) 9 août 2023

Les hommes lmaoo feront tout sous le soleil pour échapper à leurs responsabilités. Comment Jaylan Banks a-t-il l’audace de dire que Falynn l’a soigné ??? Savez-vous ce qu’est le toilettage ? Vous aviez 21 ans ! Étiez-vous naïf? Oui. Est-elle sans vergogne ? Oui. Mais elle t’a SOIGNÉ ???!! Wtaf a tort avec cet homme? — L’ – Chef ConHead (@elapostroph) 9 août 2023

D’autres évoquent à nouveau l’ex-mari de Pina.

Jaylan disant « il l’a perdue comment il l’a eue » confirme en gros toute l’histoire de Simon sur la tricherie de Falynn 🥴 #RHOA pic.twitter.com/WxufpojNds – Jolie (@bravojolie_) 9 août 2023

Ce n’est pas Jaylan Banks qui dit à peu près que tout ce que Simon a dit était vrai… tf as-tu même pris pour Falynn le cul menteur pour ensuite lol elle l’a vraiment joué smh — MmeMckaeroniInnapot💍 (@Nikoswife4x) 9 août 2023

