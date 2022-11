Jayden Sutton, IC Catholic Prep a des yeux sur le prix Champaign, pas pris dans le règlement du score de la demi-finale avec Byron – Shaw Local

Il serait naturel que Jayden Sutton pense à l’adversaire de l’IC Catholic Prep alors qu’il prépare son corps et son esprit pour le match de samedi.

Il ne prend pas cet appât.

Alors que Sutton et les Knights s’apprêtent à affronter Byron dans un match revanche de la demi-finale de classe 3A de l’an dernier, ses yeux sont rivés sur le prix ultime plutôt que sur le règlement d’un score vieux d’un an. C’est du moins la ligne de conduite de l’entreprise à laquelle il tient.

“Nous l’attendions avec impatience depuis un certain temps, mais ce n’est que le prochain match que nous avons”, a déclaré Sutton, le joueur de ligne de départ bidirectionnel senior d’IC ​​Catholic. « Nous savons que l’année dernière était une excellente équipe, tout comme celle de cette année. Nous devons juste mieux exécuter que nous l’avons fait l’an dernier.

Pour préparer le terrain pour samedi à Elmhurst, permettez une brève introduction sur le match de l’an dernier.

IC Catholic a mené Byron 14-0 à la mi-temps et au début du quatrième quart. Byron a marqué deux touchés au cours des quatre dernières minutes du match, le deuxième sur la course de touché de Chandler Binkley au quatrième essai avec cinq secondes à jouer. Puis Binkley a couru dans la conversion en deux points, donnant à IC Catholic une défaite écrasante de 15-14. Les Tigers ont remporté le championnat de classe 3A.

“Je dirais que notre objectif depuis lors a été de finir”, a déclaré Sutton. « À la mi-temps, avec une avance de 14-0, nous n’avons tout simplement pas terminé le match. Quatrième quart-temps, n’a pas fini. Nous avons eu deux possessions en deuxième mi-temps, trois-et-out. Cela ne peut pas arriver.

De retour dans la même position – même tour, même terrain, même adversaire – IC Catholic espère franchir une nouvelle étape. Ce serait un voyage à Champaign pour la finale d’État, où les Knights ont remporté trois titres d’État consécutifs de 2016 à 2018, mais ce n’est plus le cas depuis.

L’entraîneur des Knights, Bill Krefft, qui fixe la teneur de son équipe, ne se permettra pas de s’attarder sur Byron et l’histoire récente.

« Je vais être honnête avec vous, ce n’est pas notre façon de nous concentrer sur Byron et le passé. Nous sommes vraiment dans le moment », a déclaré Krefft. « C’est la prochaine équipe sur le chemin du but ultime. Nous n’avons pas parlé de Byron, nous n’avons pas mentionné l’année dernière. Sans être arrogant, mais nous nous attendions à être dans ce match. Nous nous attendions à rencontrer une bonne équipe de football ici et c’est la situation.

KJ Parker d’IC ​​Catholic arme Andrew Peacock de Princeton lors de leur match de quart de finale de classe 3A à Princeton.

IC Catholic (11-1) est ici avec une équipe qui est à 90 secondes à Joliet Catholic lors de la semaine 2 et à un point d’un record parfait. Les juniors All-State Dennis Mandala et KJ Parker sont les têtes d’affiche de haut vol. Mandala a complété 69,4% de ses passes pour 2 352 verges et 32 ​​touchés avec seulement quatre interceptions. Parker, peut-être le joueur le plus dangereux de tous les 3A, un receveur avec des offres du Wisconsin et de l’Iowa, a 33 attrapés pour 996 verges et 15 touchés.

Sutton, cependant, est la substance derrière tout ce grésillement.

Le plaqueur gauche de 6 pieds 3 pouces et 260 livres et joueur de ligne défensive à trois techniques est un joueur universitaire de quatre ans. Il a obtenu des représentants en tant que joueur de ligne défensive en première année et a été retranché au tacle gauche protégeant l’angle mort de Mandala depuis qu’il était en deuxième année. Sutton est le serre-livre du joueur de ligne All-State 2021 Isaiah Gonzalez pour les Knights à l’avant.

“Sutton est l’un des meilleurs joueurs qui ait jamais passé par IC”, a déclaré Krefft, qui en a eu beaucoup de bons. «Il est absolument incroyable en termes de performances dans les grands matchs de football. Vous parlez de caractère, à l’entraînement de lundi, il était un animal absolu et faisait tout de la bonne manière comme si c’était le premier jour du camp d’été. Il est vraiment physique, il a une explosion du football, il est implacable, il est excellent techniquement, un leader – il a toujours été une présence pour nous.

Sutton sera très certainement occupé contre une équipe de Byron qui devient rarement mignonne avec la façon dont elle gère ses affaires.

Les Tigers (11-1) se sont précipités pour 4 075 verges en 12 matchs avec leur offensive Power Wing-T et n’ont tenté que 48 passes toute la saison. Cinq joueurs de Byron se sont précipités sur plus de 400 verges au cours de la saison, menés par l’arrière de première année Caden Considine avec 665 verges et neuf touchés.

“Nous savons que ce sera un match physique”, a déclaré Sutton. « Le match se gagnera dans la surface. Nous devons être physiquement plus dominants qu’eux si nous voulons arriver là où nous voulons aller.

Joey Gliatta d’IC ​​Catholic dirige le ballon alors que Payne Miller de Princeton fait un tacle lors d’un quart de finale de classe 3A à Princeton. (Scott Anderson)

Bien que les Knights préfèrent une approche offensive plus équilibrée que leur homologue, leur profondeur s’est également manifestée lors de la victoire de 27-20 en prolongation la semaine dernière à Princeton.

Junior Joey Gliatta, qui n’a eu que six courses au cours de la saison en 11 matchs en tant que porteur de ballon de troisième chaîne tout en étant le deuxième plaqueur de l’équipe, a parcouru 182 verges en 22 courses avec trois touchés, dont le vainqueur du match. Denzell Gibson, le meilleur porteur de ballon des Knights cette année avec 819 verges et 13 touchés, a amassé 51 verges en seulement 10 courses contre Princeton. Malik Gray, deuxième rusher en tête, était limité à un seul portage.

«Nous avons quelques enfants comme Joey qui font tout ce qu’il faut. Il est vraiment un receveur de secours et un porteur de ballon de secours », a déclaré Krefft. “Nos deux premiers arrières étaient un peu limités avec les blessures et il a fini par se faire porter.”

Il faudra que tout le monde soit sur le pont pour que les Knights franchissent la prochaine étape qui leur a échappé l’an dernier.

“Il est très rare dans la vie d’avoir la chance de participer à une demi-finale, et nous sommes ici des années consécutives”, a déclaré Krefft. « Nous nous concentrons sur les petites choses qui nous donnent une chance de réussir. Il n’est pas nécessaire de faire nos preuves auprès de Byron. Nous ne nous soucions pas. Nous ne sommes pas dans ce monde. Nous devons nous le prouver car nous voulons être la meilleure équipe de l’Illinois. Nous le prouvons en battant une bonne équipe de football.

“Ce serait, pour nous, pour moi, comme un rêve devenu réalité d’arriver à Champaign”, a déclaré Sutton. “Connaître la salle de musculation, l’intersaison, tout le travail que nous y mettons, cela signifierait beaucoup.”