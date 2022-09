Jayden, le fils de Britney Spears, explique pourquoi il n’a pas parlé à sa mère et n’a pas assisté à son mariage

Britney Spears a connu la phase la plus difficile de sa vie, mais elle a survécu. La sensation de chanter a fait la une des journaux après son mariage avec son petit ami de longue date, Sam Asghari, après la fin de sa tutelle. Alors que c’était un mariage intime et même ses fils Jayden et Sean n’ont pas assisté au mariage. Cela a soulevé beaucoup de sourcils que tout ne va pas bien entre la mère et les fils. L’interview du fils de 15 ans sur sa mère Britney devient VIRALE après qu’il ait expliqué pourquoi ils ne se parlaient pas et pourquoi ils n’avaient pas assisté à son mariage.

Jayden aurait déclaré au Daily Mail que ce n’était pas le bon moment pour aller à son mariage et aurait déclaré : “Bien que je ne dis pas que je ne suis pas content pour elle. Je suis content pour eux, mais elle n’a pas invité toute la famille et puis si c’était juste moi et Preston, je ne vois tout simplement pas comment cette situation se serait terminée en bons termes”. Il a même ajouté qu’il n’y avait définitivement aucune haine entre eux et que les choses s’arrangeraient un jour.

Britney Spears réagit à l’interview de Jayden sur le fait qu’il n’est pas invité au mariage

Bien qu’il semble que Britney n’était pas très satisfaite de cette déclaration de son fils Jayden et s’est rendue sur son Instagram et a répondu dans la note émotionnelle où elle a affirmé que son amour pour son fils n’avait pas de frontières. Britney dans son message a mentionné la raison pour laquelle elle a caché ses projets de mariage avec eux et la famille est liée à sa tutelle. Alors que Jayden dans ses interviews précédentes avait mentionné que les publications de Britney sur les réseaux sociaux ne servent qu’à attirer l’attention et que ses fils sont blessés. Il avait dit: “C’est presque comme si elle devait publier quelque chose sur Instagram pour attirer l’attention”. Nous nous demandons si les choses vont s’arranger entre la mère et le fils un jour prochain.