Il n’y a pas de quoi s’inquiéter après les deux titularisations de Jayden Daniels en pré-saison. Cela ne veut pas dire que le quarterback débutant des Washington Commanders n’a pas rendu l’entraîneur Dan Quinn nerveux.

La passe de 42 yards de Daniels après avoir appelé un appel audible la semaine dernière a marqué la première action de l’électrisant quarterback dans la NFL – et a incité l’entraîneur principal à faire une brillante analogie avec « Top Gun ». Lors du deuxième match de pré-saison de samedi, une défaite 13-6 contre les Dolphins de Miami, la recrue de premier tour a complété 10 des 12 passes (83,3 %) pour 78 yards et a conduit les Commanders à portée de field goal sur ses deux seules possessions.

Il a également foncé dans la circulation lors d’une action au lieu de freiner et de glisser vers la sécurité, ramenant Quinn au cinéma pour une citation de « Animal House ».

« Oui, il est en probation doublement secrète », a plaisanté Quinn.

Sortir de la pré-saison sans blessure est l’objectif numéro un de toute équipe. Ce souhait est décuplé pour Daniels, le deuxième choix de la draft NFL 2024 qui a réussi à remporter le trophée Heisman la saison dernière. La silhouette frêle du quarterback de 1,90 m n’est pas faite pour les coups durs. Les coups caricaturaux qu’il a encaissés à LSU ont fait de la glissade un sujet de discussion majeur pour le nouveau staff technique.

« Il le fera. Il le fera, il le fera », a déclaré le coordinateur offensif Kliff Kingsbury ce mois-ci. « Nous en avons beaucoup parlé, mais on aime la nature compétitive. Il y a juste un temps et un endroit pour cela. »

Cette fois, c’est sur un deuxième essai et 4 depuis la ligne des 37 yards de Washington lors de sa deuxième possession. Kingsbury a appelé une option de lecture et Daniels, après avoir simulé la passe, s’est envolé à l’extérieur juste derrière le bloc principal de l’ailier rapproché John Bates. Il a gagné 13 yards mais s’est engagé avec deux défenseurs de Miami avant de tomber sur le gazon sans dommage.

Daniels a souri en parlant aux journalistes de sa course, qualifiant la décision de faire ou de ne pas faire « de bataille constante » et affirmant qu’il y a « une fine ligne entre savoir quand prendre des risques et quand baisser les bras ».

Après avoir cherché à gagner des yards supplémentaires à quelques pas de la ligne de touche des Commanders, Daniels a déclaré qu’il pouvait entendre Quinn dire : « Couchez-vous, couchez-vous ! C’est juste notre petite blague. »

Il n’y a rien de ridicule dans le potentiel de Daniels ou dans la confiance que Quinn, Kingsbury et d’autres ont déjà placée en lui.

« Cela signifie beaucoup qu’ils me fassent confiance pour jouer à ce poste », a déclaré Daniels à la télévision locale à propos de ses 12 tentatives de passe en deux attaques. « Mettre le ballon au bon endroit. Prendre soin du ballon. (Ils me laissent) jouer au football. »

Le quarterback des Dolphins Tua Tagovailoa a réussi ses cinq tentatives de passe pour 51 yards, dont une passe habile de 13 yards par-dessus le cornerback de Washington Benjamin St-Juste à River Cracraft pour le seul touchdown du match. L’espoir de l’ailier défensif Jamin Davis, qui jouait contre les joueurs de troisième ligne de Miami, a réussi un strip sack pour l’un des deux takeaways de Washington et quatre sacks.

« J’ai vraiment senti que la course et les coups prenaient vie », a déclaré Quinn.

Washington a fait jouer moins de joueurs que lors de la défaite à l’extérieur contre les Jets de New York. La défense a joué sans les linemen Jonathan Allen, Daron Payne, Clelin Ferrell, Dante Fowler Jr. et cinq linebackers, menés par Bobby Wagner. Le partenaire de Wagner, Frankie Luvu, a volé autour du terrain en effectuant un travail limité, terminant avec quatre tackles.

Les quarterbacks Marcus Mariota (aine) et Sam Hartman (épaule), le tackle offensif Brandon Coleman (entorse à l’épaule) et l’ailier rapproché Zach Ertz (blessé) étaient absents. Miami a joué sans ses receveurs vedettes Tyreek Hill et Jaylen Waddle et sans le cornerback Jalen Ramsey.

Daniels n’a montré aucun stress dans l’exécution de l’approche rapide de Washington, amenant rapidement ses coéquipiers à la ligne de mêlée et lisant adroitement la défense. Si Daniels ne s’habille pas pour la rencontre du 25 août au Commanders Field contre les New England Patriots – il y a fort à parier qu’il restera assis – il terminera sa première pré-saison avec 12 passes réussies sur 15 pour 123 yards avec 16 yards au sol et un touchdown au sol.

Kingsbury a partagé ses intentions pour le plan de samedi avec L’Athlétiqueen commençant par le désir de montrer peu de stratégie, sachant que les futurs adversaires nous regardent. Les schémas de base. Les linemen essayant de déplacer les gens au point d’attaque sans puce ni double marquage. Les receveurs cherchant à gagner des confrontations individuelles dans l’espace. La bande vidéo du match révélera des détails sur ces fronts au personnel. L’autre élément de la liste de contrôle de Kingsbury – accélérer le rythme – ne nécessite aucune révision.

Washington a rapidement évolué sur des séquences de 10 jeux (pour 46 yards) et de neuf jeux (52 yards) avec Daniels à l’aise, bien que les deux possessions se soient terminées par des tentatives de field goal depuis l’extérieur de la ligne des 20 yards. Kingsbury a placé Daniels presque exclusivement au pistolet, avec des variations dans le personnel et la formation.

Les formations à trois receveurs étaient la principale formation officieusement, notamment sur une paire de courses puissantes de 11 yards de Brian Robinson Jr. pour lancer le deuxième drive. Utiliser quatre receveurs est un élément de base de Kingsbury. C’est ce que Washington a déployé sur un troisième et 3 depuis sa ligne de 45 yards avec Daniels servant Terry McLaurin au marqueur de ligne et le receveur s’est libéré pour 20 yards. Le drive a calé et le botteur Riley Patterson a raté un essai de field goal de 49 yards à gauche.

La possession suivante s’est prolongée jusqu’au deuxième quart-temps et a pris plus de temps que prévu en raison de deux pénalités, toutes deux sur le tackle droit Andrew Wylie. Une pénalité de retenue sur troisième et 1 de la part des 22 de Miami a effectivement mis fin à tout espoir de touchdown.

Jeff Driskel (11 sur 15, 82 yards) a suivi Daniels et a fait preuve de ses qualités athlétiques avec une course de 41 yards. Après avoir signé jeudi, le quarterback Trace McSorley a presque généré un touchdown dans la dernière minute, mais Mitchell Tinsley n’a pas pu attraper le lancer légèrement hors cible sur la ligne de but. Sauf imprévu, ces noms ne joueront pas en saison régulière pour Washington. Même s’il n’a pas encore été nommé titulaire de la semaine 1, Daniels est le gars même après avoir effrayé son entraîneur principal une fois de plus.

« Je pense que Jayden a fait une autre très bonne prestation », a déclaré Quinn. « Il a pris des décisions sur la direction à prendre (avec les passes). C’est vraiment un compétiteur unique. Mais, oui, il est définitivement en difficulté avec l’entraîneur principal. »

Autres notes du deuxième match de pré-saison de Washington

• Patterson, qui vient de terminer avec une performance parfaite de 6 sur 6 lors de l’entraînement conjoint de jeudi, a été le seul botteur de l’équipe avec des field goals de 46 et 38 yards. Il a également raté deux tirs, le deuxième sur une tentative de 43 yards, poursuivant un été erratique. Signé tôt dans le camp d’entraînement, l’ancien Jaguar de Jacksonville est le seul botteur de l’effectif après que l’équipe ait libéré Ramiz Ahmed après le match contre les Jets.

Quinn a soutenu Patterson après la défaite. Les Commanders finiront néanmoins par ajouter un ou deux autres botteurs, même s’ils attendront peut-être que les équipes réduisent leurs effectifs à 53 joueurs.

• La compétition pour le WR2 reste fluide, les candidats étant limités aux lancers en dessous. Dyami Brown a attrapé trois passes pour 19 yards lors du premier drive. Olamide Zaccheaus a terminé avec deux pour 9 yards, tandis que la seule prise de Jahan Dotson sur deux cibles a rapporté 3 yards.

• Javontae Jean-Baptiste, le défenseur de septième tour, qui a joué devant Davis, a également réussi un sack. Les entraîneurs de Washington semblent satisfaits des efforts de Davis alors qu’il passe du poste de secondeur à celui d’ailier défensif. Les outils physiques de Davis sont importants, tout comme la croissance du choix de premier tour de 2021 cet été. Cependant, il reste derrière d’autres ailiers défensifs, dont un autre joueur qui se démarque, KJ Henry. Garder Davis et Jean-Baptiste est envisageable si Washington est prêt à garder six ailiers défensifs. Cela pourrait être difficile si Tyler Owens, le joueur vedette de l’UDFA, permet de garder de l’espace pour sept safeties.

• L’expérimentation sur les retours s’est poursuivie. Kazmeir Allen a obtenu une moyenne de 19,5 yards sur deux retours de botté et de 3,0 yards sur deux retours de botté. Les Commanders voulaient aussi donner au receveur une opportunité de courir en arrière, et la menace de vitesse a obtenu 13 yards sur trois courses. Allen a également perdu le ballon avec un fumble. L’équipe de l’année dernière espérait avoir Allen dans l’effectif principal, mais il n’était pas prêt. Une autre opportunité se présente. Il aura la finale de la semaine prochaine pour montrer qu’il a sa place.

