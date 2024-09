Jayden Daniels et l’offensive des commandants ont été encore meilleurs que vous ne le pensez

(NDLR : Ceci est extrait du Pick Six de Mike Sando du 30 septembre 2024.)

Comptons la façon dont Jayden Daniels transforme les Washington Commanders et la course NFC Est.

Les Commanders ont pris la tête de la NFC Est à 3-1 avec une domination de 42-14 en Arizona. Leur attaque dirigée par le quart-arrière de Daniels place la barre plus haut que ce à quoi on aurait pu s’attendre de manière réaliste. Comme dans, prime Tom Brady et Aaron Rodgers haut.

Washington a marqué sur 68 pour cent de ses entraînements, le taux le plus élevé sur quatre matchs pour n’importe quelle équipe depuis au moins 2000, selon TruMedia. Vous reconnaîtrez peut-être les équipes juste derrière les commandants sur cette liste. Même les New England Patriots de Brady en 2007 n’ont pas marqué aussi souvent pour démarrer leur saison régulière historique sans défaite.

Taux de notation de Drive, Jeux 1 à 4 : 2000-24 Équipe QB Taux Jayden Daniels 67,6% Aaron Rodgers 64,1% Tom Brady 58,7% Tom Brady 57,9% Jared Goff 57,8%

L’offensive des Commanders a produit au moins 8,0 EPA à chaque match cette saison. Washington a disputé 387 matchs de saison régulière de 2000 à 2023 sans atteindre cette marque lors de plus de deux matchs consécutifs au cours d’une saison.

Cette séquence de quatre matchs est la deuxième plus longue de la ligue depuis 2000 pour toutes les équipes comptant un quart-arrière débutant. Les Seahawks de Seattle 2012 de Russell Wilson ont enchaîné cinq de ces matchs. Washington peut égaler ce record à domicile contre Cleveland lors de la semaine 5.

Stries avec 8+ de réduction. EPA et un QB débutant QB recrue Traînée # Jeux 2012 semaines 13-17 5 2024 semaines 1 à 4 4 Semaines 9 à 12 2016 4 2016 semaines 2 à 5 4 2008 semaines 9-12 4 2018 semaines 9-12 3 2004 semaines 6-9 3

Le tableau ci-dessus présente les plus longues séquences de ce type avec des quarts recrues depuis 2000. Presque toutes les autres séquences se sont déroulées plus tard dans la saison, après que les quarts aient acquis une certaine expérience.

Avant la saison, cinq dirigeants de la NFL se sont combinés pour prédire que Washington terminerait 14e de la NFC cette saison. L’un des dirigeants a fait en sorte que les Commanders terminent sixième et remportent la NFC Est. Pourquoi?

« Je les ai mis à un niveau aussi élevé pour plusieurs raisons », a déclaré l’exécutif dimanche soir. « Premièrement, j’étais à terre contre les Giants. Deuxièmement, j’étais à Dallas. Troisièmement, j’étais un adversaire de Philadelphie. Quatrièmement, nous parlons de l’arrivée du vainqueur Heisman et peut-être d’être électrique, associé au coordinateur offensif (Kliff Kingsbury) qui est plus préparé que quiconque dans la ligue, en ce moment, à gérer ce joueur. C’est un mariage parfait.

L’un des dirigeants qui classent Washington plus bas à l’approche de la saison a qualifié la NFC Est de « jeu de dés » maintenant. Il a donné l’avantage à Washington, suivi de Philadelphie, Dallas et des Giants. Il a noté que Daniels est un « faiseur de différence » difficile à défendre, et a déclaré que Dan Quinn, le nouvel entraîneur, inculque la confiance à Washington. Mais il a également averti qu’il était encore tôt et que Daniels devait encore prouver qu’il pouvait tenir le coup physiquement après avoir parfois pris de gros coups à l’université.

Daniels complète 82 pour cent de ses passes, le meilleur de l’histoire de la ligue sur quatre matchs parmi des joueurs avec au moins 75 tentatives, selon Fox. Brady était à 79,2 pour cent en 2007. Daniels a complété 71 pour cent (20 sur 28) des passes parcourant au moins 10 mètres au-delà de la ligne de mêlée. Cela mène confortablement la ligue cette saison (Brock Purdy est deuxième avec 66 pour cent).

ALLER PLUS PROFONDE Jayden Daniels, l’optimisme naissant des commandants et le psychisme d’une base de fans en guérison

Que se passe-t-il lorsque les défenses obtiennent une meilleure compréhension des tendances des commandants ?

« Les grandes équipes ont un prochain pitch », a déclaré l’exécutif. « Il sera intéressant de voir à quoi cela ressemblera au fur et à mesure. »

Le calendrier pourrait aider à égaliser les choses. Washington affrontera Cleveland, Baltimore, Chicago et Pittsburgh au cours des six prochaines semaines. Ces équipes accordent collectivement 18,5 points par match aux infractions adverses.

Les Commanders n’affronteront pas les Eagles ou les Cowboys, qui ont tous deux une fiche de 2-2, avant la semaine 11, avec quatre de leurs sept derniers matchs contre ces deux adversaires.

(Photo : Christian Petersen/Getty Images)