Jayde Adams de Strictly rompt le silence à la sortie après avoir été vicieusement traîné sur son poids

STRICTLY’S Jayde Adams n’a pas perdu de temps pour rassurer les fans qu’elle allait bien après sa sortie de la série.

La comédienne, qui tout au long de la série a géré de manière experte les trolls cruels qui se moquaient de son apparence, a fait face à la déception de l’élimination en rappelant aux fans toutes les bonnes choses qu’elle a en cours.

Jayde Adams regarde du bon côté de la vie après sa sortie Strictly[/caption]

Jayde a perdu dans la danse contre Molly Rainford[/caption]

Elle a écrit : « J’ai passé le meilleur moment de ma vie ! Ne vous inquiétez pas pour moi mes bébés. J’aurais aimé rester évidemment, nos plans de choix pour Halloween et les couples étaient énormes.

« Vos filles réservées et bénies. J’ai ma propre série sur ITV2 Ruby Speaking que je commence à tourner en janvier, la série 2 d’Alma’s Not Normal, une tournée massive au Royaume-Uni, le film Take That et bien plus encore. Être sur #Strictly n’était que la cerise sur un gâteau déjà incroyable.

« Je vous verrai tous lors de ma tournée en 2023 !

“Merci à ma fille @karenhauer & @bbcstrictly. C’est vraiment le plus grand spectacle de divertissement au Royaume-Uni. À l’intérieur et à l’extérieur .”

Jayde et sa partenaire de danse professionnelle Karen Hauer ont perdu dans la danse contre Molly Rainford et Carlos Gu.

La semaine dernière, Jayde a admis qu’elle “riait” avec les commentaires des trolls sur son poids dans le but de montrer sa résilience.

La comédienne a déclaré qu’elle “savait que cela allait arriver” lorsqu’elle s’est inscrite pour la première fois au concours de danse des célébrités BBC One.

En discutant avec Krupa Padhy sur BBC Sounds Woman’s Hour, Jayde a admis qu’elle avait choisi de s’attaquer aux insultes car elles “ne s’arrêteront jamais”.

Elle a expliqué : « Je savais que ça allait m’arriver parce qu’à chaque fois que je passe à la télé, quelqu’un commente mon poids, je savais juste que ça allait arriver.

“Je pouvais faire l’une des deux choses suivantes, je pouvais l’ignorer ou je pouvais m’y attaquer. J’ai trouvé ça drôle, je pouvais montrer aux gens qui me suivent une certaine résilience.

Elle a poursuivi: “Quelqu’un a écrit:” C’est Jayde Adam qui bascule sur Strictly “, avec une photo du bonhomme Michelin, et j’ai ri!”

La star de Strictly a poursuivi en disant: “Je ne veux pas que les gens disent des choses comme ça, mais ces gens veulent avoir une réaction.”

“La chose la plus utile à faire pour ne pas s’en prendre à eux, c’est faire preuve de résilience car ça ne va jamais s’arrêter.”

Pennsylvanie

Jayde a hissé le drapeau de la positivité corporelle dans cette série[/caption]