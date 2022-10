Jayde Adams de Strictly était méconnaissable il y a onze ans dans une tenue moulante plongeante alors qu’elle partage le retour d’Halloween

La star de STRICTLY Jayde Adams a été vue méconnaissable dans un nouveau selfie posté sur son compte.

La star s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager un cliché d’il y a onze ans, où elle se moquait de Kim Kardashian.

Jayde Adams de Strictly avait l’air méconnaissable dans un nouveau selfie posté sur son compte à partir de 2011[/caption]

Le comédien a déclaré de manière ludique que Kim Kardashian la copiait[/caption]

Kim déguisée en Mystique des films X-Men[/caption]

L’humoriste de 37 ans a posté une photo d’elle à côté de celle de Kim Kardashian lors de sa tenue d’Halloween cette année.

Jayde peut être vue allongée sur le sol tout en levant une jambe dans une combinaison rouge vif, tout en portant de la peinture corporelle bleue partout, ainsi qu’une perruque rouge vif et une casquette bleue.

« Kim Kardashian, pourquoi es-tu si obsédée par moi ? »

“Si vous êtes nouveau sur la grille, j’ai des preuves assez nombreuses que tout Hollywood me copie sur ce hashtag # k4kopied * satire”, a écrit la star de Strictly.

Elle faisait référence à la tenue d’Halloween de Kim cette année, où la star de télé-réalité s’est déguisée en Mystique des films X-Men et a opté pour un body bleu moulant et une perruque rouge.

Trouvant le message ludique de Jayde comique, un fan a écrit : “Les preuves sont accablantes à ce stade !” suivi d’un emoji riant.

Un autre a partagé : « Satire. Mais aussi vrai”, et un troisième a ajouté : “Et tu as tellement raison ! Elle est obsédée x c’est parce que tu es si brillant Xx »

Kim, 42 ans, a partagé son costume d’Halloween dans une multitude d’histoires Instagram et a taquiné ses courbes célèbres alors qu’elle était étourdie dans un body moulant en latex pour l’occasion.





Le message de Jayde vient après qu’elle ait semblé plus mince que jamais alors qu’elle sortait pour assister à une fête d’Halloween vendredi soir à Park Row.

Elle s’est habillée en Ursula la sorcière de la mer et a peint son corps et son visage en violet clair et a mis ses mèches blondes dans une énorme touffe.

Elle portait une longue robe noire avec des détails violets ainsi que des bottes noires et a terminé le look avec des lèvres rouges et des lunettes.

Posant pour des clichés à l’extérieur de la salle, Jayde a positionné ses bras sur ses hanches pendant qu’elle travaillait avec la caméra.

Getty

Jayde avait l’air incroyable alors qu’elle s’habillait en Ursula la sorcière de la mer[/caption]