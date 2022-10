Jayde Adams de Strictly dit qu’elle « rit avec les trolls » qui commentent son poids dans le but de lutter contre leurs insultes

STRICTLY’S Jayde Adams a admis qu’elle “riait” avec les commentaires des trolls sur son poids, dans le but de montrer sa résilience.

La comédienne a admis qu’elle “savait que cela allait arriver” lorsqu’elle s’est inscrite pour la première fois au concours de danse des célébrités de la BBC, Strictly Come Dancing.

Pennsylvanie

Jayde Adams, l’un des candidats à Strictly Come Dancing de cette année sur BBC1[/caption]

Pennsylvanie

Jayde et sa partenaire de danse Karen Hauer lors du spectacle en direct de Strictly Come Dancing[/caption]

En discutant avec Krupa Padhy sur BBC Sounds Woman’s Hour, la star a parlé des commentaires offensants qu’elle reçoit des trolls et a admis qu’elle avait choisi de s’attaquer aux insultes car elles “ne s’arrêteront jamais”.

Elle a expliqué : « Je savais que ça allait m’arriver parce qu’à chaque fois que je passe à la télé, quelqu’un commente mon poids, je savais juste que ça allait arriver.

“Je pouvais faire l’une des deux choses suivantes, je pouvais l’ignorer ou je pouvais m’y attaquer. J’ai trouvé ça drôle, je pouvais montrer aux gens qui me suivent une certaine résilience.

Bien qu’elle ait épaté les téléspectateurs avec ses talents de danseuse aux côtés de sa partenaire de danse professionnelle, Karen Hauer, la comédienne de trente-sept ans a continué de faire face à des insultes, y compris des comparaisons désagréables.

En savoir plus sur Strictly Come Dancing STRICTEMENT MALADE Kevin Clifton de Strictly inquiète les fans alors qu’il partage une photo accrochée au goutte à goutte LE COUP DE CŒUR DES BOOKERS Les chances de Tony Adams de gagner Strictly SLASHED

Elle a poursuivi: “Quelqu’un a écrit, c’est Jayde Adam qui bascule sur Strictly, avec une photo de l’homme Michelin, et j’ai ri!”

La star de Strictly a poursuivi en disant: “Je ne veux pas que les gens disent des choses comme ça, mais ces gens veulent avoir une réaction.”

“La chose la plus utile à faire pour ne pas s’en prendre à eux, c’est faire preuve de résilience car ça ne va jamais s’arrêter.”

Le comédien s’est récemment ouvert à Grazia dans une conversation franche sur la honte corporelle que les candidates Strictly endurent, déclarant: «Les femmes sont constamment critiquées pour leur silhouette, peu importe le type de corps que vous avez.

‘Moi et Karen parlons exactement de la même chose mais Karen a un corps complètement différent du mien.

“Elle subit toujours le même genre de critiques à propos de son physique.”





Elle a ajouté: “Toutes les femmes de l’émission le font aussi, chacune d’entre nous en fait l’expérience sur Internet, tous les samedis soirs.”

Jayde s’est récemment rendue sur Instagram dimanche pour partager la dernière photo qu’elle a prise avec sa sœur Jenna, décédée des suites d’une tumeur au cerveau inopérable en 2011, à seulement 26 ans.

La comédienne a également partagé d’autres images d’elle et aux côtés de sa sœur, dont une avec le couple dansant ensemble à l’adolescence et une autre de Jenna souriant à la caméra.

Elle a légendé le message: «La dernière photo que nous ayons jamais eue ensemble. Son amour pour moi était si fort que je ne me sentirai jamais mal aimé de ma vie ».

“Je pleurerai ma perte pour elle pour le reste de ma vie, c’est la chose la plus importante qui soit jamais arrivée et je suis plus que reconnaissante de pouvoir canaliser mon chagrin par la créativité, merci @bbcstrictly @karenhauer”.

‘C’est Jenna Adams tout le monde, elle ne sera jamais oubliée. Et oui, elle serait si fière de moi, stupéfaite @claudiawinkle a dit son nom et très jalouse je suis sur Strictly, nous avons adoré ce spectacle ensemble’.

Au cours de l’épisode de samedi, la star a expliqué à quel point les paroles de la chanson qu’ils ont interprétée, “Wind under my wings” de Middler, “résonnent vraiment” avec elle.

Elle a expliqué: «Les paroles résonnent vraiment… elle avait deux ans de plus que moi et elle est décédée il y a 11 ans. Je n’ai pas seulement perdu une sœur, j’ai perdu une meilleure amie, une partenaire de danse.

“Cette chanson en particulier est très spéciale pour moi et ma famille et j’espère pouvoir lui rendre justice cette semaine.”

Pennsylvanie

La danseuse professionnelle Karen et la célèbre partenaire de danse Jayde[/caption]