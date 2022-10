Jayde Adams de Strictly dit que chaque danseuse est cruellement honteuse tous les samedis soirs

La star de STRICTLY, Jayde Adams, s’est ouverte sur les pressions auxquelles les stars féminines du spectacle de salle de bal sont confrontées tous les samedis soirs.

Le comédien Jayde est un concurrent de Strictly cette année, associé à la professionnelle de longue date Karen Hauer et le couple a impressionné les juges et les téléspectateurs de BBC One avec leurs talents de danseur.

Jayde s’est ouvert à l’examen minutieux des stars féminines sur le visage de l’émission[/caption]

Elle a admis que les femmes sont constamment jugées sur leur silhouette[/caption]

Mais l’espoir de danse a dit à Grazia dans une nouvelle conversation que les femmes de l’émission font l’objet d’un examen minutieux de l’image corporelle chaque semaine qu’elles prennent au sol.

Parlant des critiques auxquelles elle, Karen et les autres stars féminines sont confrontées, elle a déclaré: «Les femmes sont constamment critiquées pour leur silhouette, peu importe le type de corps que vous avez. Moi et Karen parlons exactement de la même chose mais Karen a un corps complètement différent du mien.

“Elle subit toujours le même genre de critiques à propos de son physique.”

Elle a ajouté: “Toutes les femmes de l’émission le font aussi, chacune d’entre nous en fait l’expérience sur Internet, tous les samedis soirs.”

Jayde a défié ce que les trolls diraient alors qu’elle se rendait sur la piste de danse pour une performance emblématique d’un Cha Cha Cha sur What A Feeling d’Irene Carr dans une tenue impressionnante.

La star a commenté la façon dont elle traite les commentaires à la traîne et a révélé qu’elle essayait de regarder au-delà de leur négativité en pensant qu’elle provenait d’un problème plus profondément enraciné.

L’espoir de la salle de bal a déclaré: “Ce qui est intéressant avec un troll, c’est qu’il est aussi humain.”

“Je vois toujours des gens et je vois leur traumatisme – étant quelqu’un qui a traversé pas mal de choses dans ma vie.





“Quand les gens réagissent négativement à mon égard et qu’ils ne m’ont jamais rencontré auparavant, je sais que cela n’a rien à voir avec moi.”

Ailleurs, la jeune femme de 37 ans de Bristol a parlé des bouffonneries dans les coulisses qu’elle avait faites avec ses camarades de casting.

La star a déclaré: “L’autre jour, moi, Helen Skelton, Fleur East, Karen et quelques personnes de la production ont tous eu un festin chinois, du gin tonic et nous nous sommes fait les ongles ensemble.”

Cette semaine, Jayde et Karen doivent danser sur The Ballad of Barry and Freda (Let’s Do It) de Victoria Wood pour célébrer les 100 ans de la BBC.

Jayde est en partenariat avec Karen Hauer[/caption]