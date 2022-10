Jayde Adams de Strictly a l’air plus mince que jamais alors qu’elle se transforme en sorcière de la mer Ursula

La star de STRICTLY Come Dancing, Jayde Adams, avait l’air plus mince que jamais en se transformant en sorcière de la mer Ursula pour Halloween.

La comédienne, 37 ans, avait l’air incroyable alors qu’elle sortait pour assister à une fête d’Halloween vendredi soir à Park Row.

Jayde Adams de Strictly avait l’air incroyable alors qu’elle célébrait Halloween en tant que sorcière de la mer Ursula[/caption]

La star a assisté à une fête à Park Row[/caption]

La comédienne a tout mis en œuvre et a peint son corps en violet pour donner vie à la tenue[/caption]

Entrant vraiment dans le personnage, la star a peint son corps et son visage en violet clair et a mis ses mèches blondes dans une énorme touffe.

Elle portait une longue robe noire avec des détails violets ainsi que des bottes noires et a terminé le look avec des lèvres rouges et des lunettes.

Posant pour des clichés à l’extérieur de la salle, Jayde a positionné ses bras sur ses hanches pendant qu’elle travaillait avec la caméra.

La soirée de la star survient après qu’elle a été éliminée de l’émission à succès de la BBC Strictly, aux côtés de sa partenaire professionnelle Karen Hauer.

Et dans une récente interview sur Strictly It Takes Two, la star est devenue larmoyante en disant que les femmes de l’émission “se mettent dans le cou”.

Jayde a abordé la vile pêche à la traîne qu’elle a dit que les femmes de l’émission reçoivent dans l’interview, après que l’apparence du comédien ait été moquée par des trolls cruels.

Pendant le chat, Jayde a dit à Rylan : “C’était incroyable de faire Victoria Wood. Elle nous manque depuis 2016 et je dois juste faire ça à la BBC, c’est incroyable.

“C’est une énorme icône, je suis seulement désolé que ce n’était pas assez et je suis désolé de l’avoir abandonnée.





Rylan l’a interrompu en ajoutant: “Vous n’avez rien à regretter car cette routine était si rythmée.”

Jayde et Karen ont quitté le spectacle après avoir été dans la danse contre Molly Rainford et Carlos Gu, après que la paire ait reçu 28 des juges, avec un 6/7/7/8.

Jayde a poursuivi: «Je savais juste que si nous étions contre Molly et Carlos, c’était au revoir Jayde Adams. Parce que je suis une femme dans la trentaine qui a des bébés ACL reconstruits. J’ai fait ce que j’ai pu, j’ai fait de mon mieux.

Rylan a ajouté : « Les réseaux sociaux peuvent être le pire endroit. J’ai vu les messages et comment vous les gérez, je vous applaudis parce que c’est pourquoi tout le monde vous aime.

Discutant de la gestion de la pêche à la traîne qu’elle a reçue, Jayde a ajouté: «Je dirai que les femmes de cette émission l’ont dans le cou, que ce soit moi ou Karen, que ce soit Shirley, les femmes ont pire que les hommes. Et j’espère juste que ma résilience va changer les choses à l’avenir.

La soirée de la star survient après qu’elle a été éliminée de l’émission à succès de la BBC Strictly, aux côtés de sa partenaire professionnelle Karen Hauer[/caption]