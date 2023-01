Jayda Cheaves parle de rumeurs, de Lil Baby et de rencontres après leur séparation

Auriez-vous peur de sortir avec Jayda Cheaves, connaissant sa longue histoire avec Lil Baby ?

Cette semaine, Jayda Cheaves a rejoint FOX SOUL’s Brutalement honnête avec Jasmine Brand pour discuter de sa relation avec Lil Baby et pourquoi elle ne recommande pas les fesses. L’épisode est disponible ICI.

Nous avons été vraiment intrigués par l’ouverture de Jayda sur sa relation avec Lil Baby. En fait, elle ne s’y réfère pas comme une relation, ou n’utilise pas le terme sortir ensemble – elle préfère plutôt dire «expérience».

Dans l’interview, Jayda révèle que sa sœur l’a encouragée à sortir avec Baby et qu’elle ne savait pas au départ qui il était :

“Il me DMingait beaucoup pendant qu’il était en prison. J’étais comme, ‘Qu’est-ce que c’est, comment tu me connais?’ Il a dit qu’un de ses compagnons de cellule était de Savannah (Géorgie), et ils parlaient toujours de moi, comme, ‘Laissez-moi voir, elle va être ma copine un jour.'”