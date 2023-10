Jayda Cheaves fête son anniversaire avec Baddie Besties à Atlanta

Joyeux anniversaire, Jayda!

C’était que du plaisir et des jeux à Jayda Wayda Fête du 26e anniversaire qui a fait ressortir Lakeyah, Reine Naija, Lires à gogo, Flo Milli, Mariah la scientifiqueet bien plus encore pour s’amuser à l’ancienne à Andretti Indoor Karting & Games dans la banlieue d’Atlanta, à Marietta.

Autres invités notables inclus Kai Cénat, Josh Smithle chéri de la reine Naija Clarenceet Garçon biche qui représentait les gars à la fête décontractée.

Il convient également de noter la Porsche aux éclaboussures roses de Jayda (avec l’aimable autorisation de sa marque Waydamin) garée devant la fête.

Jetez un œil à la vue complète ci-dessous :

À ce stade, il semble que Jayda évite les boo thang/bébé papa. Petit bébé malgré ses difficultés avouées à trouver un nouveau chéri.

« C’est difficile parce que beaucoup de ces gars ont peur. J’ai eu une situation, et un de ses amis (Lil Baby) m’a tendu la main en disant : « Nous ne faisons pas ça », a-t-elle admis lors d’une conversation. entretien avec avec Marque de jasmin. «Alors, c’était juste comme: ‘Est-ce que c’est ma vie; est-ce à cela que je vais devoir faire face. Je pense que les gens sont intimidés parce que nous avons un enfant ensemble. Quelle que soit la situation, nous sommes toujours cool. Nous ne laissons pas le négatif interférer avec nos relations personnelles lorsqu’il s’agit d’être amis.

Elle a également mis fin aux idées fausses selon lesquelles elle aurait eu un BBL et a révélé qu’elle s’était fait tirer dessus il y a environ six ans :

« J’ai eu des injections (montrant le postérieur), ce qui est illégal, ne fais pas ça. C’est pour ça que je n’aime pas en parler, parce que j’influence beaucoup de filles, et je ne veux pas qu’elles se disent : « Eh bien, Jayda l’a eu, je dois l’avoir », parce que j’en sais beaucoup. de personnes qui ont reçu ces mêmes injections et ont dû se faire retirer les leurs. Donc, mon conseil est de ne pas le faire, parce que tout le monde est différent. J’ai aussi subi une augmentation mammaire, comme si mes injections duraient depuis six ans maintenant.

Pensez-vous que Jayda et Baby sont toujours en train de canoter en secret ? Dites-nous ci-dessous et découvrez quelques-uns des meurtres les plus sexy de Jayda.