Jayceon Charles a subi de graves brûlures après un incendie chez un ami

C’est triste comme l’enfer et quelqu’un a BEAUCOUP d’explications à faire.

Selon KARK, un garçon de 8 ans nommé Jayceon Charles a eu 80% de son corps brûlé alors qu’il séjournait chez un ami avec l’intention d’aller dans un parc d’attractions. La famille de l’ami aurait grillé des hot-dogs lorsqu’un incendie s’est déclaré et a brûlé Jayceon. Au lieu d’appeler les services d’urgence, la famille a enveloppé Jayceon dans de la vaseline et du film saran. Quiconque a déjà subi une brûlure sait qu’envelopper le site de la brûlure emprisonnera la chaleur à l’intérieur de la peau et aggravera considérablement les dommages.

En parlant de pire, la famille n’a même pas contacté les parents de Jayceon, la seule raison pour laquelle ils ont découvert l’accident est qu’il les a appelés en hurlant de douleur. À leur arrivée, ils ont trouvé leur fils « bandé » dans les matériaux susmentionnés. C’est un miracle qu’ils n’aient pas crié ces gens sur place.

Que “avant de demander, oui, ils le sont” rend la situation encore pire. À la suite de ses blessures, Jayceon a été sous ventilateur, a souffert d’insuffisance rénale, de lésions cérébrales, a subi plusieurs interventions chirurgicales et a même codé deux fois. « Codé » signifie un arrêt cardiaque grave où des procédures d’urgence immédiates doivent être prises pour sauver la vie d’un patient. Pour ajouter une insulte extrêmement offensante à cette blessure grave, après que la famille a contacté la police pour ouvrir une enquête, ils disent que les détectives ont eu peu ou pas de communication avec eux. Cet incident s’est produit le 5 août… cela fait plus de deux mois.

“Nous sommes juste allés garder la foi qu’il s’avère bien et qu’il revient au Jayceon normal”, a déclaré son père.

Nos pensées et nos prières accompagnent Jayceon et sa famille. Notre colère, notre dédain et nos pensées de rétribution karmique suffisante vont aux Blancs qui ont laissé tomber ce petit garçon noir. Quelque chose à ce sujet semble louche et nous allons surveiller de près les développements de cette affaire.