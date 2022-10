Jaycees veut redémarrer le chapitre de Crystal Lake – Shaw Local

L’actuel président des Illinois Jaycees, originaire de Crystal Lake, espère relancer le chapitre de Crystal Lake d’ici la fin de cette année.

Eric Hiatt, qui est devenu président du groupe d’État, a déclaré que l’une de ses initiatives cette année était d’essayer de ramener les Jaycees – abréviation de la Junior Chamber of Commerce – dans le comté de McHenry.

“Crystal Lake avait un chapitre très actif à l’époque”, a déclaré Hiatt. “Parfois, les gens déménagent dans différents domaines, il y a une année où personne ne se joint, donc il y a des chapitres où les choses tombent temporairement. Mais une fois que nous aurons un nouveau groupe de dirigeants, nous pourrons recommencer.

Les Jaycees ont eu pour la dernière fois un chapitre de Crystal Lake en 2013, a déclaré Hiatt.

Bien que Hiatt n’ait jamais fait partie d’un Jaycees local en grandissant, Hiatt a déclaré qu’il avait reçu une bourse d’études secondaires de la région de McHenry Jaycees et avait fini par fonder le chapitre Champaign-Urbana après l’université.

Les Jaycees sont une organisation pour adultes de 18 à 40 ans qui organise des événements communautaires et aide à développer des leaders communautaires, a déclaré Hiatt.

Bien qu’il existe des chapitres Jaycees à McHenry et Cary, le chapitre Jaycees le plus actif dans la banlieue nord-ouest se trouve à Palatine, a déclaré Hiatt, ajoutant qu’ils organisaient de grandes célébrations et des collectes de fonds tout au long de l’année, y compris le 4 juillet.

Les Jaycees ont organisé plusieurs rencontres informelles au cours des derniers mois, a déclaré Hiatt, et quelques personnes ont manifesté leur intérêt pour un groupe de Crystal Lake jusqu’à présent.

Dans l’ensemble, les Jaycees de l’Illinois comptent 30 chapitres et 800 membres à travers l’Illinois, a déclaré Hiatt.

Les Jaycees ont été fondés en 1920, le site Web national indique; le chapitre le plus ancien de l’Illinois, les Springfield Jaycees, existe depuis 75 ans, a déclaré Hiatt.

“J’aime vraiment voir la croissance des personnes qui se joignent”, a déclaré Hiatt. « Ils améliorent leurs compétences en expression orale et deviennent des citoyens actifs. »

Cette année, les Jaycees de l’Illinois se sont concentrés sur des projets liés à l’insécurité alimentaire, a déclaré Hiatt.

Il y aura un autre événement le samedi 12 novembre chez Nick’s Pizza à Crystal Lake, a déclaré Hiatt. L’événement, prévu de 13 h à 15 h, sera une collecte de nourriture sur le thème de Thanksgiving pour le Crystal Lake Food Pantry, et les participants peuvent obtenir jusqu’à 10 $ de réduction sur un abonnement annuel de 30 $ à Jaycees s’ils apportent jusqu’à 10 conserves.

Les personnes intéressées à rejoindre ou à aider à démarrer le chapitre local peuvent contacter Hiatt au 217-529-5379 ou aller à illinoisjaycees.com/crystallake.

.