Jaya Bachchan se souvient d’avoir tiré en plein air pendant ses règles, révèle “nous avions l’habitude de nous changer derrière les buissons”

Dans le dernier épisode du podcast de Navya Naveli Nanda, What The Hell Navya, le trio cool de Nayva, maman Shweta Nanda et nani Jaya Bachchan a discuté de la santé menstruelle et du tabou lié aux règles. What The Hell Navya est devenu l’un des podcasts les plus discutés de ces derniers temps, et la raison en est les conversations franches et franches entre les trois générations de Bachchans.

Dans le dernier épisode intitulé Biology: Blessed But Biased, Navya a demandé à sa maman et à sa nani de discuter de leur première expérience menstruelle. Shweta a ajouté que “vous voulez juste vous allonger au lit, manger des glucides et des chocolats et vous vous sentez comme laissé seul.” Ensuite, Navya a demandé à sa nani de partager son expérience d’époque pendant qu’elle travaillait sur des films. Jaya l’a immédiatement qualifié de “terrible” et a ajouté : “Quand nous faisions de l’extérieur, vous n’aviez pas de camionnettes (de vanité), vous deviez vous changer derrière des buissons. C’était terrible, gênant et embarrassant. De plus, nous avions l’habitude de transporter des sacs en plastique , afin que nous puissions les ramener à la maison et nous en débarrasser.” Jaya a en outre ajouté qu’ils avaient l’habitude d’emporter 4 à 5 serviettes hygiéniques avec eux.

What The Hell Navya diffuse actuellement sur l’application IVM Podcast et également sur YouTube.