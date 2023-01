Jaya Bachchan se met en colère alors qu’elle se fait cliquer à l’aéroport avec Amitabh Bachchan; dit, ‘Aise logo ko naukri se nikaal dena chahiye’

Jaya Bachchan déteste se faire cliquer par les paparazzi et maintenant le monde le sait. Et aujourd’hui encore, les paparazzi ont dû faire face à sa colère alors qu’ils essayaient de la cliquer à l’aéroport alors qu’elle était repérée avec Amitabh Bachchan. Jaya Bachchan a affiché sa colère dans toute sa forme et a fustigé les photographes en disant qu’ils ne devaient pas cliquer sur ses photos et s’ils comprenaient l’anglais ou non. Alors que les internautes s’en prenaient à Jaya Bachchan et à sa colère car elle est désormais célèbre pour la même chose selon eux. Il y a beaucoup de commentaires désagréables sur Jaya Bachchan sur les réseaux sociaux. Mais elle s’en fout.

Regardez la vidéo de Jaya Bachchan qui perd à nouveau son calme alors qu’elle se fait cliquer à l’aéroport avec Amitabh Bachchan

Un utilisateur a laissé un commentaire sur la même vidéo, ” “Aise logo ko nokri se nikal dena chaiye” et khud badhvo jesi agissant kr kr k paise kamane k liye public pe hi jake mu marengi mtlb ye kamaye baaki jaaye bhaad me”. Un autre utilisateur a commenté : “Elle devrait comprendre que personne ne veut cliquer sur sa photo. Les personnes ne cliquent pas sur elle.. bas gana start kar deti hai ..”. Un autre utilisateur a dit : “Pourquoi la prennent-ils en photo ? Qui veut la voir ..”

Jaya Bachchan a été vue avec colère en train de dire aux photographes de ne pas cliquer sur sa photo pendant qu’Amitabh Bachchan se dirigeait vers elle. Plus tard, elle a même raillé les photographes en disant : « Aise logo ko Naukri se nikaal dena chahie ». Eh bien, ce n’est pas la première fois que Jaya ji se met en colère contre les photographes, elle a clairement fait savoir qu’elle n’aime PAS être cliquée et qu’elle mérite à juste titre toute l’intimité. Jaya Bachchan est appelée super cool Nani par sa petite-fille Navya Naveli, mais elle n’est définitivement pas cool avec le papz.