Jaya Bachchan se fait brutalement troller pour avoir ignoré Kangana Ranaut, les internautes disent “darr gayi chidchidi…”

Amitabh Bachchan, Anupam Kher, la vedette de Boman Irani Uunchai a eu sa grande première à Mumbai. L’événement étoilé a réuni Salman Khan, Abhishek Bachchan, Akshay Kumar, Fardeen Khan, Shehnaaz Gill, Jaya Bachchan et Kangana Ranaut.

Plusieurs vidéos et photos de la soirée de la première deviennent virales sur Internet, mais il y a une vidéo qui fait le plus de bruit. Sur le tapis rouge, Jaya Bachchan a été chaleureusement accueillie par Kher, et Ranaut se tenait derrière eux. Kangana s’est approchée de l’actrice vétéran et l’a saluée. Jaya semblait désintéressée d’entamer une conversation avec la star de Manikarnika. Ainsi, elle a juste reconnu ses salutations et est allée plus loin avec Anupam. La caméra capture tout, et l’agitation de Kangana tout en étant évitée était assez visible dans la vidéo.

Regardons d’abord la vidéo







Dès que la vidéo a fait surface, les internautes ont rapidement repéré l’incident et ont partagé leur opinion à ce sujet. Un utilisateur a écrit : “Kangana ko dekh ke darr gayi chidchidi grincheux Jaya.” Un autre internaute a ajouté : “Elle a ignoré Kangana… Trop de gham et cette vieille dame a… Rekha kitni achchi hai… ouais haddi ban gye.” Le troisième utilisateur a ajouté : “Jaya n’est si pleine de haine que pour ceux qui ne sont pas aussi privilégiés qu’elle, alors qu’elle est amoureuse de ses clans. gentille avec eux et son indignation est toujours contre les puissants intimidateurs.” Un internaute a ajouté : “Eh bien, elle pense qu’elle a fait une grande action en étant odieuse envers un artiste de 40 ans plus jeune qu’elle et ENCORE BEAUCOUP plus félicité, applaudi, récompensé et gagnant qu’elle.” Un autre internaute a ajouté : “@kanganaranaut est tout sourire et accueillant mais Jaya Bachchan est comme où courir et se cacher.”

Sooraj Barjataya réalisé Uunchai sortira en salles ce vendredi 11 novembre 2022.