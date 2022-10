Jaya Bachchan révèle qu’Agastya Nanda regarde K3G pour se moquer d’elle, dit qu’il “ne comprend pas” les films d’Amitabh

Avec Jaya Bachchan et Shweta Nanda, Navya Naveli Nanda a réuni le meilleur duo sur son podcast What The Hell. Ces trois générations de Bachchans ont fait des confessions honnêtes dans la série, et dans le dernier épisode, le trio a discuté de leurs films préférés.

Jr Nanda a demandé à Nani et Mumma de partager leurs films préférés. Jaya a immédiatement ajouté : “Autant en emporte le vent, et tous les films de (Marlon) Brando, On the Waterfront, et La Chatte sur un toit brûlant de Paul Newman. J’adore ces vieux films.” Soulignant son film préféré du cinéma indien, Jaya a ajouté : “Dans les films indiens, je préfère les anciens, je préfère les Devdas de Dilip Kumar, Mughal-E-Azam. Je peux regarder Kabhie Khushi Kabhi Gham à tout moment. J’adore les films pâteux.” Shweta a sauté dans la conversation et a ajouté: “C’est contraire à votre ..” Nanda a fait allusion à sa personnalité dure.

Regardez une promo de l’émission







Plus tard, Shweta a accepté le choix de maman de K3G. “C’est un film qui ne vieillit pas. Agastya le regarde beaucoup.” Nanda Sr a ajouté que lorsqu’il regarde les films de nana (Amitabh Bachchan), il ne les comprend pas. Mais le réalisateur de Karan Johar est quelque chose qu’il peut regarder encore et encore. Sr Bachchan a expliqué qu’Agastya regarde K3G pour “se moquer” d’elle. Shweta a même ajouté sa liste de films et a révélé: “Le mien est Band Baaja Baraat, Murder on the Orient Express et Death on the Nile, mais l’ancienne version.” Navya a dit qu’elle aimait aussi le groupe Baaja Baaraat et Zindagi Na Milegi Dobara.”

Côté travail, Agastya Nanda fera ses débuts à l’écran avec Suhana Khan et Khushi Kapoor dans le réalisateur The Archies de Zoya Akhtar.