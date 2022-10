L’actrice vétéran Jaya Bachchan est très proche de sa petite-fille Navya Naveli Nanda et cette dernière va toujours vers elle pour presque tout, que ce soit des conseils professionnels ou personnels. Sur son podcast What The Hell Navya, Jaya a déclaré qu’elle n’avait aucun problème avec le fait que sa petite-fille ait un enfant hors mariage.