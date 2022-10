Jaya Bachchan fait une révélation choquante sur Amitabh Bachchan; révèle qu’il n’aime pas que ses amis visitent leur maison

On dirait que la mégastar de Bollywood, Amitabh Bachchan, est un mari typique. Pourquoi demandez-vous? Écoutez-le de la bouche du cheval elle-même. Jaya Bachchan dans sa récente conversation avec sa petite-fille Navya Naveli Nanda s’est ouverte comme jamais auparavant et a surpris beaucoup de monde. Habituellement, Jaya Bachchan a cette image de femme en colère chaque fois qu’elle sort en ville et est couverte par les paparazzi. Mais c’est une nana cool. En parlant avec Navya, elle a révélé une chose qui l’agace à propos de son mari bien-aimé, M. Amitabh Bachchan. Elle l’a appelé le vieil homme grincheux et aurait dit à Navya: “Votre nana est comme, il est le plus grincheux. Il dira ‘Je dois monter, excusez-moi mesdames. Si cela ne vous dérange pas’ et quelque chose quelque chose. ils sont bien content qu’il ne soit pas là.”. Eh bien, nous ne l’avons pas vu venir. Merci, Navya pour cette conversation!

Quand plus loin, elle lui a dit Nani Jaya Bachchan que peut-être que son Nanu devenait conscient, ce à quoi elle avait la réponse hilarante: ” Pas conscient. Ils le connaissent depuis des lustres, mais il a changé maintenant. Il est vieux aussi. Tu sais que tu peux être vieux , et vous pouvez être vieux mais pas vieux”. tandis que Naya taquinait sa Nani qui était avec sa mère Shweta Bachchan sur le chat télévisé qu’elle était une jeune personne âgée, ce à quoi Jaya Bachchan s’est reportée et a dit: “Allez, je ne suis pas (une vieille personne âgée). Je peux m’asseoir et avoir une conversation avec un jeune de 18 ans”. Alors que Navya a accepté et a dit que sa nani n’était pas du tout une vieille dame grincheuse. Clairement cette Jaya Bachchan est tout le contraire des médias et on l’aime bien.

Dans l’émission de chat, Shweta a également révélé de nombreux faits intéressants, tandis que dans l’une de ses interviews, Shweta a déclaré qu’elle n’était pas enfin indépendante mais que sa future fille et Navya est en train de devenir la plus jeune entrepreneure en Inde grâce à son merveilleux travail en ONG. et plus.