Jaya Bachchan et Rekha se retrouvent face à face lors de la cérémonie de remise des prix, que s’est-il passé ensuite ? Montre

Jaya Bachchan, Amitabh Bachchan et Rekha ont été vus partageant un espace d’écran à Silsila qui aurait été inspiré par la vie personnelle d’Amitabh Bachchan. Après Silsila, Amitabh Bachchan et Rekha n’ont plus jamais partagé d’espace d’écran.

Les acteurs vétérans Jaya Bachchan et Rekha ont souvent des fans qui attendent avec impatience leur rencontre. Une de ces vidéos de retour redevient virale et montre Jaya Bachchan et Rekha se serrant dans les bras lors d’une remise de prix. La réunion inattendue a surpris les internautes et de nombreux fans ont également apprécié leur geste les uns envers les autres.

Dans la vidéo, on pouvait voir Rekha vêtue d’un sari doré, marchant vers Jaya Bachchan. On peut alors les voir tous les deux s’embrasser. Les actrices ont également eu une conversation amusante entre elles avant de prendre leurs places respectives.

Jaya Bachchan a également demandé à Rekha de s’asseoir à côté d’elle.

Rekha est récemment devenue virale lorsque des photos d’un tournage de magazine sont devenues virales sur Instagram. Lors d’un extrait de l’interview, Rekha a déclaré : « Lorsque vous aimez quelqu’un ou quelque chose de si profondément, l’amour disparaît-il ? » demande-t-elle. « Non. Une fois que la relation est établie, c’est pour toujours. Parfois, nous pouvons vouloir plus et parfois c’est juste assez. Cela s’applique à mon métier. »