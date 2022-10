Jaya Bachchan dit qu’elle n’a “aucun problème” si sa petite-fille Navya Naveli Nanda a un enfant sans mariage

Naya Naveli Nanda, la fille de Shweta Bachchan Nanda et Nikhil Nanda, anime un podcast hebdomadaire avec sa mère et sa grand-mère Jaya Bachchan appelé What The Hell Navya. Dans le dernier épisode intitulé Modern Love: Romance & Regrets, Jaya a parlé d’attirance physique dans une relation et a même ajouté qu’elle n’aurait pas de problème si sa petite-fille décidait d’avoir un enfant sans mariage.

Appelant l’attirance physique et la compatibilité “très, très importantes”, Jaya a déclaré : “Les gens trouveront cela répréhensible venant de moi, mais l’attirance physique et la compatibilité sont également très importantes. À notre époque, nous ne pouvions pas expérimenter, mais aujourd’hui, la génération le fait et pourquoi devrait-elle ? Parce que c’est aussi responsable d’une relation durable. S’il n’y a pas de relation physique, ça ne va pas durer très longtemps. Vous ne pouvez pas durer sur l’amour, l’air frais et l’ajustement, je pense. C’est très très important.”





L’actrice chevronnée, que l’on verra ensuite dans le drame romantique de Karan Johar, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, a ajouté : “Parfois, c’est dommage, mais beaucoup de jeunes, bien sûr, nous n’avons jamais pu, nous ne pouvions même pas penser à ce sujet, mais la jeune génération même après moi, la génération de Shweta, celle de Navya est un jeu de balle différent, mais ils se sentiraient coupables de vivre cette expérience et je pense que c’est très mal. relation physique et vous sentez que malgré tout, ma relation n’a pas fonctionné autrement, vous pouvez être gentil à ce sujet.”

LIRE | Amitabh Bachchan n’était “pas romantique” quand elle était sa petite amie, révèle Jaya Bachchan dans une vidéo de retour

Parlant des relations amoureuses de la génération actuelle, l’actrice de Sholay a déclaré : “Je regarde ça très cliniquement. Puisqu’il y a un manque de cette émotion, la romance d’aujourd’hui… Je pense que tu devrais épouser ta meilleure amie. Tu aurais dû un bon ami, tu devrais discuter et dire : “Peut-être que j’aimerais avoir un enfant avec toi parce que tu me plais, je pense que tu es gentil, alors marions-nous parce que c’est ce que dit la société”. Je n’ai aucun problème si vous avez un enfant sans mariage aussi, je n’ai vraiment pas de problème.”

Le podcast de Navya est disponible sur différentes plateformes audio en Inde telles que IVM Podcasts, Apple, Spotify, Google, JioSaavn, Gaana et Amazon Music.