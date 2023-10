Jaya Bachchan dit aux paparazzi « ab itna aaplog directions mat dijiye » alors qu’ils lui demandent de poser [Watch video]

Héma Malini j’ai eu 75 ans aujourd’hui. Esha Deol, Ahana Deol et Dharmendra Deol ont organisé aujourd’hui une grande fête d’anniversaire pour Hema Malini à Mumbai. De nombreuses grandes stars comme Salman Khan, Rajkummar Rao, Rekha, Rani Mukerji, Jackie Shroff, Vidya Balan, Shilpa Shetty et d’autres ont assisté à la fête d’anniversaire. Jaya Bachchan a également été aperçue sur le lieu de l’anniversaire. Elle a été vue posant pour les paparazzi avec Padmini Kolhapure. Jaya Bachchan est connue pour son aversion pour les paparazzi et c’est une histoire populaire dans l’actualité du divertissement. Elle avait l’air légèrement heureuse aujourd’hui pendant qu’elle posait pour les caméras. Cependant, lorsque les paparazzi ont demandé à regarder à droite et à gauche pour les caméras, elle s’est un peu irritée et a dit : « Ab itna aaplog directions mat dijiye. » Eh bien, on dirait qu’elle n’aime pas du tout poser pour les paparazzi.