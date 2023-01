Jaya Bachchan a encore une autre dispute avec paps, dit « naukri se nikaal dena chahiye » ; Amitabh Bachchan réagit

L’actrice vétéran Jaya Bachchan s’est fâchée lorsque ses fans et ses papas ont essayé de cliquer sur ses photos à l’aéroport alors qu’elle voyageait avec son mari Amitabh Bachchan. La vidéo d’elle devient virale sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo virale, on peut voir une personne prendre des photos avec elle, après quoi elle s’est mise en colère et a dit : « Ne me prends pas en photo s’il te plait. S’il vous plait, ne prenez pas mes photos. Vous ne comprenez pas l’anglais ? Plus tard, elle dit: “Aese logo ko naukri se nikaal deni chahiye (Ces personnes devraient être licenciées de leur travail).”





À la fin du clic, Amitabh Bachchan peut être vu en train de regarder le sol tout en s’éloignant de tout le monde. Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi, l’un des trolls a déclaré: “Ma question est, qui a besoin de voir sa photo?” Le second a dit : « Bechara AB kese jhelta hoga isko ». La troisième personne a écrit: “o Mon cher …… Pls plss ignore this ladyy isse acha ap log ki Garib ki pic upload kardo we will love that.” Le quatrième a dit : « In logo ko importance hi mat ye kahin dikhe na media ho na hi koi admi fatke aukat pata chal jayegi ghamand utar jayega jab ignore karenge normal insaan ki trha.

Pendant ce temps, dans les épisodes du podcast What The Hell Navya de Navya Nanda, elle a discuté de la façon dont les femmes sont injustement traitées sur le lieu de travail dans le monde avec sa mère Shweta Bachchan Nanda et sa grand-mère Jaya Bachchan. L’actrice vétéran Jaya a déclaré que l’insécurité d’un homme est la raison de la disparité des salaires entre les sexes.

Dans l’épisode intitulé One Crown, Many Shoes, Navya a commencé la discussion sur l’écart salarial entre les sexes en disant : « Dans le sport, les athlètes féminines ne sont pas payées autant que les athlètes masculins. C’est arrivé en NBA et au tennis. de différents sports.” Elle a ensuite demandé à Shweta et Jaya les raisons pour lesquelles la même chose se produisait dans tous les domaines.

L’actrice de Sholay a alors déclaré : “C’est l’insécurité d’un homme qui est assis à sa tête. Il manque d’assurance, c’est pourquoi il pense qu’il est plus facile de rabaisser une femme, dans tous les domaines et de toutes les manières. C’est le résultat de ce genre d’état d’esprit. Pendant des siècles, les femmes ne se sont jamais défendues.”

