Jaya Bachchan a critiqué son comportement irrespectueux envers le vice-président de Rajya Sabha ; les internautes produisent des mèmes hilarants liés à Amitabh Bachchan

Jaya Bachchan est malheureusement connue comme une personnalité agressive par cette génération en raison de son tempérament court et le monde sait que Jaya peut perdre son calme n’importe où et partout. Jaya Bachchan est actuellement en tête de liste sur Twitter en raison de sa colère exprimée à Rajya Sabha où elle s’en prend avec colère au vice-président où il lui demande continuellement de s’asseoir chez elle. Jaya Bachchan est appelée pour son comportement agressif et irrespectueux et il y a aussi des mèmes hilarants pour l’actrice vétéran liée à son mari mégastar Amitabh Bachchan.

Jaya Bachchan est membre du Parlement et souvent de tels incidents se produisent au Parlement qui vont à l’encontre du protocole de l’endroit, mais il y a souvent de nombreux politiciens qui ne le suivent pas et il semble que Jaya Bcahchan en fasse également partie.

On se demande s’il y aura un changement de comportement de Mme Bachchan alors qu’elle perd son calme sur tout le monde. Droit avec des paparazzi à Rajya Sabha partout.