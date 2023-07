Jaya Bachchan a appelé une belle-mère typique après que son commentaire sur Aishwarya Rai Bachchan en tant que « bahu » est devenu viral

Jaya Bachchan est souvent considérée comme la personnalité la plus hostile de Bollywood en raison de sa nature franche avec les paparazzi, car elle n’aime pas cette culture des paparazzi et n’est pas d’accord pour y faire face. Et en raison de sa colère envers les paparazzi, beaucoup supposent que c’est sa personnalité, et donc il y a beaucoup de spéculations qu’en raison de sa nature, tout ne va pas bien entre Jaya Bachchan et sa belle-fille Aishwarya Rai Bachchan, car ils ne peuvent pas supporter la nature de l’autre, mais il n’y a aucune vérité dans ces rumeurs sans fondement. En fait, cette vieille vidéo de Jaya Bachchan faisant un commentaire sur sa belle-fille et actrice de Bollywood devient virale, et les internautes appellent l’actrice vétéran une belle-mère typique.

Regardez la vidéo de Jaya Bachchan faisant l’objet de critiques pour avoir partagé son opinion sur Aishwarya Rai Bachchan en tant que belle-fille, les internautes l’appellent sa belle-mère régressive.

Jaya Bachchan a fait une apparition dans l’émission de Karan Johar, où elle a été vue parler avec amour d’Aishwarya et comment elle est le choix parfait pour le bahu de la famille Bachchan parce qu’elle aime la façon dont elle ne se pousse pas et connaît son espace bien qu’elle soit la plus grande star elle-même. « Elle est elle-même une si grande star, mais quand nous sommes tous ensemble, je ne l’ai jamais vue se pousser. Vous savez, j’aime cette qualité. J’aime la façon dont elle se tient derrière. Elle est calme, elle écoute et elle prend tout en compte. Et une autre belle chose est qu’elle s’intègre si bien. Elle sait que c’est la famille, ce sont de bons amis, et c’est comme ça que c’est censé être, et je pense qu’elle le fait bien. Jaya, alors appelé le parfait idéal Bachchan bahu.

Les internautes l’appellent une belle-mère typique et beaucoup disent qu’ils comprennent pourquoi les filles ne sont pas très désireuses de se marier parce qu’elles ont de telles belles-mères. Un utilisateur a dit: « Garbage !! Typique belle-mère parle ». Un autre utilisateur a commenté: « Cela semble tellement régressif dans n’importe quel contexte possible, c’est dommage ». Sur le plan professionnel, Aishwarya a été vue pour la dernière fois dans Ponniyin Selvan I et II et a conquis les cœurs avec sa beauté fascinante en tant que Nandini dans ce réalisateur de Mani Ratnam.