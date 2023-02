Jay-Z vend sa participation majoritaire dans D’USSÉ pour 750 millions de dollars

Jay-Z aurait vendu une participation majoritaire dans D’ussé pour 750 millions de dollars, mettant fin à son ancien litige en cours avec Bacardi.

L’entrepreneur en série Jay-Z a toujours été connu pour faire de grands films et cherche chaque jour à faire son prochain parlay. Récemment, How et Bacardi Ltd. ont participé à une différend de plusieurs milliards de dollars sur leur coentreprise de cognac, D’ussé. Le couple a été dans de longs arbitrages et litiges devant plusieurs tribunaux.

Quant à la façon dont les choses se sont terminées devant le tribunal, Bacardi a offert à Jay-Z 500 millions de dollars pour sa participation dans la société, ce qu’il a nié. Lorsque Hov a répliqué avec 1,5 milliard de dollars pour la participation de Bacardi, la société a nié avoir mis les deux parties dans une impasse. Bacardi a remporté plusieurs tours d’arbitrage, mais les deux parties sont maintenant parvenues à un accord.

Selon BloombergLaw, les deux parties sont officiellement parvenues à un accord. Le géant des alcools Bacardi rachètera la majorité de la participation de 50% de Hov dans l’entreprise. Bacardi détient désormais au moins 75,01% de D’usse mais Jay-Z conserve une “participation significative” via SCLiqour.

“Je suis ravi de renouveler ce partenariat avec Bacardi”, a déclaré Jay-Z.

Bien que le montant exact de l’accord n’ait pas été divulgué, Jay-Z aurait reçu environ 750 millions de dollars. Tout au long du différend juridique, Jay-Z a soutenu que D’usse valait environ 3 milliards de dollars. Si vous faites le calcul avec lui en gardant environ 24%, le nombre semble correct.

“Nous avons un profond respect pour sa créativité et son sens des affaires et sommes fiers de nos réalisations pour faire de D’Usse un leader dans une catégorie passionnante et compétitive”, indique le communiqué. Bacardi a refusé de commenter les détails de l’accord, mais a qualifié Jay-Z de “partenaire inestimable”.

Avec Hov vendant la moitié de sa propriété, cela signifie seulement qu’un déménagement commercial plus important et meilleur est en cours de préparation. La rumeur dit qu’il pourrait être sur le marché pour acheter une participation dans une équipe de la NFL. Nous devrons simplement attendre et voir comment tout se déroule.