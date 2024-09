Jay-Z sous le feu des critiques pour avoir retenu Rihanna, 16 ans, dans son bureau jusqu’à 3 heures du matin afin d’obtenir un contrat d’enregistrement

À la suite de l’arrestation de Sean « Diddy » Combs, les gens se demandent quel artiste de premier plan sera le prochain à être démasqué.

Plusieurs théories du complot suggèrent que cette personne pourrait être Jay-Z. En plus des rumeurs et des accusations typiques selon lesquelles il aurait entretenu sa femme Beyoncé, des interviews qui ont refait surface incitent les gens à s’interroger sur les origines de sa relation de travail avec Rihanna.

Jay-Z admet qu’il a retenu une jeune Rihanna dans son bureau pendant des heures jusqu’à ce qu’elle signe son contrat d’enregistrement dans un clip refait surface. (Photo de Kevin Mazur/Getty Images pour la Fondation Clara Lionel)

Jay-Z a signé le chanteur né à la Barbade chez Def Jam Recordings en 2005. À l’époque, il était président du label. Rihanna avait 16 ans lorsque sa carrière a été lancée. Son premier album « Music of the Sun » est sorti la même année, suite au succès de son premier single, « Pon de Replay », qu’elle avait déjà enregistré avant de devenir célèbre.

Cependant, ses réflexions sur sa première rencontre avec l’icône du hip-hop ont fait l’objet d’un examen minutieux. Toujours en 2005, Ri Ri est apparue dans « The Tyra Banks Show », où elle a interprété son premier énorme succès américain et a parlé de la nuit où elle est devenue une artiste d’enregistrement signée.

En plus de se souvenir qu’elle était très nerveuse avant de rencontrer HOV, elle a rappelé deux commentaires spécifiques qu’il aurait faits. L’une d’entre elles étant : « Nous ne signons pas de chansons ici ; nous recrutons des artistes », et l’autre étant : « ‘Il y a deux façons de partir d’ici. Je franchis la porte avec l’accord signé ou par cette fenêtre, et nous sommes au 29ème étage.’ » Le public a poussé des gémissements d’incrédulité audibles.

Alors que le clip a gagné de nouvelles vues sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont exprimé cette choquante dans la tactique utilisée par Jay-Z pour signer le chanteur « ANTI »

Un autre commentaire lisez : « Maintenant, imaginez que vous avez une fille de 16 ans et qu’un homme plus âgé lui dit ceci… Homme ou femme ; est-ce que tu serais d’accord avec ça ? Je n’ai même pas de fille et c’est un « NON » dur pour moi….!!!! À ceux qui voient ce comportement et le soutiennent ; vous faites partie du problème.

Un deuxième clip, également datant de 2005, explique le récit de Jay-Z sur la première rencontre. Dans une interview avec l’animateur Sway pour MTV, la lauréate d’un Grammy Award a déclaré : « Quand elle entrait dans le bureau, j’étais comme (sans voix). Vous savez, elle avait juste quelque chose en elle », a-t-il déclaré à Sway.

Après sa prestation, l’artiste devenu dirigeant du label a déclaré qu’il avait parlé avec Rihanna, qu’il avait appris son éthique de travail jusqu’à ce qu’il soit convaincu qu’elle ne serait pas une merveille.

«Nous l’avons signée ce soir-là. Nous ne l’avons pas laissée quitter le bureau. C’est à trois heures du matin que ce contrat a été signé. Donc, à partir de la réunion vers trois ou quatre heures de l’après-midi, nous l’avons signé à trois heures du matin ce jour-là. J’en étais absolument certain », a-t-il déclaré. Cela a également suscité l’inquiétude sur les réseaux sociaux.

« Que Jay plaisante ou non, dire cela à une jeune adolescente impressionnable sans autre adulte dans la pièce est foutu. Smh », a déclaré un téléspectateur sceptique. Quelqu’un d’autre a fait remarquer : « Il est temps de commencer à blâmer les parents. Vous laissez tous les parents s’en tirer sans être avec les adolescents pendant que ce genre de choses se produisent.

Et une troisième personne a partagé : « Si vous écoutez, Jay dit : « NOUS ne l’avons pas laissée quitter le bureau ». Ce qui signifiait que c’était lui, elle et évidemment au moins quelqu’un d’autre là-bas. Ces clips et le manque de compréhension des gens constituent un problème sérieux.»

Jay Z est « sorti avec » Foxy Brown quand elle avait 15 ans et a pris sa virginité, il avait 23 ans.

Jay Z sortait avec Aaliyah quand elle avait 16/15/17 et il avait 27/26/28.

Jay Z a rencontré Beyoncé à 16 ans et a commencé à sortir avec elle quand elle avait 18/19 ans et lui 30 ans.

Jay Z a signé Rihanna à 16 ans et elle a dit dans une interview… pic.twitter.com/i6VFytcSXu – 〽️ (@drizzyys) 12 septembre 2024

Dans une longue vidéo de l’interview, l’artiste de « 99 Problems » a expliqué que son partenaire commercial Jay Brown connaissait à l’époque l’avocat de Rihanna, qui avait organisé la réunion.

Il ne mentionne pas combien de personnes étaient présentes à l’audition ni combien de personnes auraient pu être présentes au moment de la signature de l’accord.

Jay-Z a démissionné de son poste de président de Def Jam après quatre ans en 2009. Rihanna a sorti sept albums avec le label cofondé par Russell Simmons avant de le quitter en 2014. Elle a suivi son mentor et a signé avec Roc Nation, la société de divertissement fondée. par Jay-Z en 2008.