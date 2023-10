Dans son entretien avec Gayle RoiJay-Z révèle que Blue Ivy remettait en question son statut de cool, mais commence à voir qu’elle a des parents cool.

Gayle King a teasé son interview exclusive avec JAY-Z et elle est enfin là. La raison principale de l’interview était de présenter la bibliothèque publique de Brooklyn. Livre de Hov Exposition. Dans l’exposition, vous voyez un examen détaillé de la vie et de l’époque de Shawn Carter de Projets Marcy à ce que nous le connaissons aujourd’hui. Jeudi, elle a publié la première partie de son interview et a demandé à Hova comment Blue Ivy voyait ses parents superstars.

Selon Jigga, sa fille niait son statut de père cool.

“Elle me faisait un peu face”, a déclaré JAY-Z à King lorsqu’on lui a demandé si l’un de ses enfants pensait qu’il était cool. “Mais 1698364324 Je l’attrape. Je l’attrape dans le coin, tu sais ? Maintenant elle me demande, tu sais, si c’est cool, si ses baskets [are cool]”, a déclaré Jay tel que transcrit par Divertissement aujourd’hui. King précise : « Elle veut votre conseil ? demanda le roi, “Ouais, ouais, ouais”, a répondu le rappeur. “Il fut un temps où elle disait ‘Daaaaad'”, a-t-il ajouté en pantominant comme Blue couvrant son visage comme si elle était embarrassée. “Je suis cool. Je ne sais pas ce que tu dis'”, a déclaré la superstar à son premier-né. “Je suis cool! Vous avez des parents sympas ! Chez toi, tes parents [are] cool!’

Hov et Queen B ont entre les mains une future superstar qui a le plan parfait à suivre, jeu de mots.

Ailleurs dans l’interview, Jay Z s’est exprimé sur l’un de ses albums les plus célèbres Doute raisonnable, et ce que cela signifie pour lui.

«J’avais besoin de grandir dans cet album», a-t-il déclaré à Gayle King. “Et si j’étais allé dans un label, je ne pense pas que j’aurais été capable d’explorer pleinement ce qui se passait réellement, parce que j’avais la liberté et l’indépendance de vraiment parler de ce qui se passait réellement dans les rues. et cela arrive pour moi et mes amis à l’époque.

Tu peux attraper Le livre du VOM au Brooklyn Museum jusqu’au 4 décembre.

C’est l’une des choses les plus géniales qui se soient produites lors du 50e anniversaire du hip-hop, donc si vous pouvez y assister, cela en vaudrait la peine.

Vous pouvez regarder la première partie de l’interview exclusive de Gayle avec Jay-Z ci-dessous.