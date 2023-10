Crédit d’image : David X Prutting/BFA/Shutterstock

JAY Z et Beyoncéla fille de 11 ans, Blue Ivy Carter, est indéniablement à la mode. Et maintenant, son célèbre père dit qu’il a contribué à cela. “Elle me faisait un peu face”, a déclaré le rappeur. Gayle Roi lors d’un entretien sur Matins CBS partagé le 26 octobre. « Mais je l’attrape. Je l’attrape dans le coin, tu sais ? Maintenant, elle me demande si c’est cool, si ses baskets ou quoi qu’elle porte. “Elle veut votre avis”, a ajouté Gayle.

Il a également admis de manière hilarante qu’il lui avait fallu un certain temps pour réaliser que son père avait quelque chose à offrir en matière de style. « Elle est revenue », dit-il. «Il fut un temps où elle disait: ‘Daaaad,’“, a-t-il ajouté en mimant un adolescent embarrassé se couvrant le visage.

“Je me suis dit : ‘Je suis cool'”, a plaisanté le rappeur de manière hilarante. «’Je ne sais pas ce que tu dis,’ je suis cool. Vous avez des parents sympas ! Chez toi, tes parents [are] cool.'”

JAY-Z et Queen Bey sont également parents de jumeaux Roumi et Monsieur, maintenant 7 ans. Et en 2021, l’icône a révélé ce qu’il pense être le plus important dans le fait d’être papa. « Se sentir aimé est la chose la plus importante dont un enfant a besoin », a-t-il déclaré. Le temps du dimanche. « Pas ‘voici cette affaire que je vais vous confier, que je crée pour vous’. Que faire si mon enfant ne veut pas faire de musique ou de sport ? Je n’en ai aucune idée, n’est-ce pas ? Mais tant que votre enfant se sent soutenu et aimé, je pense que tout est possible.

Selon lui, la clé pour réussir à élever un enfant est de « lui offrir un environnement aimant ». “Soyez très attentif à qui ils veulent être”, a expliqué le fondateur de Roc Nation. « Il est facile pour nous, en tant qu’êtres humains, de vouloir que nos enfants fassent certaines choses, mais nous n’en avons aucune idée. Nous ne sommes que des guides.