Jay-Z prévoit de parler aux titans de Wall Street lors de la conférence des investisseurs de Robin Hood

Jay-Z est vu le 18 septembre 2020 à New York.

Jay-Z veut montrer à Wall Street le modèle de son succès.

L’icône du hip-hop et magnat du monde de la musique prévoit de s’exprimer devant certains des titans de Wall Street lors de la conférence annuelle des investisseurs de la Fondation Robin Hood.

Les organisateurs de l’événement ont déclaré à CNBC que le directeur de la musique devrait parler de sa carrière commerciale, notamment de la façon dont il a construit sa marque de plusieurs milliards de dollars et de la façon dont il utilise les données pour prendre des décisions d’investissement. Il n’avait pas encore été ajouté à la liste publique des orateurs avant cette histoire.

Jay-Z devrait également discuter de son récent accord avec Square, la société de paiement du PDG de Twitter, Jack Dorsey.

« Nous sommes particulièrement ravis d’accueillir Jay-Z, l’un des plus grands entrepreneurs de sa génération, pour prendre la parole lors de la conférence. Il illustre l’investisseur visionnaire et avant-gardiste qui partage notre scène chaque année pour fournir des informations d’expert tout en soutenant le mesurable et programmes durables Robin Hood s’efforce de sortir les New-Yorkais de la pauvreté », a déclaré John Griffin, fondateur de Blue Ridge Capital et président du conseil d’administration de Robin Hood, dans une déclaration à CNBC jeudi.

La conférence virtuelle de Robin Hood devrait avoir lieu le 16 juin et constituera une collecte de fonds pour la fondation. Robin Hood, qui lutte contre la pauvreté, a collecté plus de 20 millions de dollars lors de conférences d’investisseurs entre 2016 et 2020. Ce sera la première fois que Jay-Z prendra la parole lors de la conférence annuelle.

Pour Jay-Z, cela pourrait être l’occasion de raconter son histoire à un groupe de dirigeants de Wall Street qui pourraient être intéressés par de futurs accords avec lui.

Programmé les investisseurs vedettes David Tepper et Ray Dalio participeront à divers panels cette année. Paul Tudor Jones animera un panel avec Dawn Fitzpatrick de Soros Fund Management, Greg Jensen de Bridgewater Associates et Eric Peters de One River Asset Management.

Au-delà de son accord avec Dorsey, Jay-Z a lancé sa propre marque de cannabis l’année dernière et a vu plus tard la division vins et spiritueux du conglomérat de luxe LVMH acheter une participation de 50% dans sa marque de champagne.

Jay-Z devrait également parler de son travail avec la Reform Alliance, un groupe de défense de la justice pénale. Il est un partenaire fondateur de l’organisation, aux côtés du propriétaire des New England Patriots, Robert Kraft, et de l’éminent investisseur crypto Mike Novogratz.

Les représentants de la presse de Jay-Z n’ont pas renvoyé de demande de commentaire.

Robin Hood est l’une des associations caritatives préférées de Wall Street.

Son conseil d’administration comprend des personnes telles que la femme d’affaires Jacklyn Bezos, la mère du milliardaire Jeff Bezos ; Dina Powell, directrice de Goldman Sachs, qui est également vice-présidente de la fondation ; et PDG des sociétés liées, Jeff Blau.