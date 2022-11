Jay-Z, Mary J. Blige et bien d’autres célèbrent le 53e anniversaire de Diddy

Icônes uniquement !

Seulement didy pourrait obtenir Jay Z quitter Beyoncé et les enfants pendant quelques heures pour fêter son anniversaire avec une flopée de stars dont Mary J. Blige, Chris Brown, Issa Rae, Swizz Beatz, Odell Beckham, Jr., Travis Scott, Janelle Monae, Karrueche, Genèse OT, YungMiami, Mitrailleuse Kelly, Roche chrétienneet plus.

Le bad boy milliardaire a porté un toast à la fréquence de l’ère LOVE tout en dégustant les cocktails signature CÎROC ‘Vibrate Higher’ et DeLeón ‘Black Love’ avec ses invités spéciaux qui ont vibré sur la musique fournie par D-Nice et DJ Jadabou.

L’un des nombreux moments forts de la soirée étoilée a été la chérie de Diddy, Yung Miami, qui a offert au méga magnat une chaîne et un pendentif incrustés de diamants qui épelaient “Love”.

Tout le monde l’a regardé déballer son cadeau qui a attiré des oohs et des aahs lorsque la chaîne extravagante a finalement été révélée.

Diddy a ensuite embrassé Miami et a dit à quelqu’un d’orner son cou avec la chaîne (probablement dans ces mots exacts).

Les adorables friendbaes ont canoté toute la nuit dans le dernier chapitre de leur vaisseau en constante évolution.

Awww doux amour noir!

Diddy a également apprécié quatre gâteaux personnalisés plus grands que nature épelant «LOVE», des mets exquis de Nobu et plusieurs cadeaux coûteux quelques jours seulement après avoir mis le feu au monde en tant que Joker pour Halloween.

On pouvait voir le roi d’Halloween déclarer la guerre à toutes les tequilas tout en nommant DeLeón Tequila #1 dans une série de vidéos promotionnelles virales.

‘CE SOIR, LE JOKER DECLARE LA GUERRE A TOUTES LES TEQUILAS !!! #ad🃏🎃🔥 ”, a-t-il légendé dans le message chaotique. IL Y A UNE NOUVELLE TEQUILA NUMÉRO UN ! @DELEONTEQUILA, APPARTENANT A UN HOMME NOIR, BUVÉ PAR TOUS ✊🏿

Reste à savoir s’il jouerait réellement un super-vilain dans un grand film de super-héros, mais nous serions prêts à le voir.