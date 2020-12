Jay-Z poursuit son effort de diversification. Cette fois avec une gamme de produits à base de cannabis.

Shawn Carter (Jay-Z) a lancé jeudi Monogram, une marque de cannabis haut de gamme en partenariat avec la société californienne Caliva.

Le rappeur milliardaire détient le titre de stratège en chef de la marque dans l’entreprise.

Monogram a présenté trois produits différents: le OG Handroll, le Loosies Preroll Pack et le Flower, qui se présente en pots de 2 g ou 4 g.

Les produits sont étiquetés avec quatre souches différentes – n ° 01, n ° 70, n ° 88 et n ° 96 – et classés comme légers pour « garder les pieds sur terre et la tête dans les nuages », moyen, ce qui n’est « pas trop lourd « ou lourd pour » quand vous avez besoin d’un effet grave « .

Les prix varient de 40 $ à 70 $ pour chaque produit.

« Le cannabis existe depuis des milliers d’années, mais c’est toujours une industrie dont l’héritage de savoir-faire artisanal est souvent négligé », a déclaré Carter dans un communiqué à CNBC. «J’ai créé Monogram pour donner au cannabis le respect qu’il mérite en mettant en valeur l’énorme travail acharné, le temps et le soin nécessaires pour fabriquer une fumée supérieure. Les produits Monogram sont au niveau supérieur en termes de qualité et de cohérence et nous ne faisons que commencer.

Le rappeur Snoop Dogg a lancé sa propre ligne de produits à base de cannabis en 2015 sous le nom de Leafs By Snoop. La star de la musique country Willie Nelson a également lancé ses propres produits infusés de chanvre et de CBD un an plus tard sous Willie’s Remedy et Willie’s Reserve.