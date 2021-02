Les nominations au Rock Hall sont là, et elles sont plus éclectiques que jamais.

Mercredi, le Rock and Roll Hall of Fame a annoncé les 16 artistes éligibles à l’intronisation en 2021, dirigés par Jay-Z, Iron Maiden et Foo Fighters.

Plus particulièrement, il s’agit du scrutin le plus féminin des plus de 30 ans d’histoire de l’organisation. Sept femmes sont en lice pour l’intronisation, dont Carole King (en tant qu’interprète), Mary J. Blige, Chaka Khan, Kate Bush, Dionne Warwick, Tina Turner et The Go-Go’s.

Il se fait attendre depuis longtemps pour le Rock Hall, à majorité masculine. Selon une analyse réalisée au début de l’année dernière par Evelyn McDonnell de l’Université Loyola Marymount, moins de 8% des artistes intronisés sont des femmes. Les nominés pour 2020 ne comportaient que trois femmes: Khan, Whitney Houston et Pat Benatar, dont seul Houston a été intronisé.

Les récents intronisés ont dénoncé le manque d’inclusion du Rock Hall. Peu de temps après son intronisation en 2016, Steve Miller s’est insulté contre la salle dans une interview franche avec Rolling Stone, l’appelant un «club privé de garçons». Janet Jackson a terminé son discours de 2019 en disant «introniser plus de femmes». Et Stevie Nicks, la seule femme intronisée deux fois à la fois en tant qu’artiste solo et membre de Fleetwood Mac, a déclaré lors de la cérémonie de 2019: « Ce que je fais, c’est ouvrir la porte à d’autres femmes, comme: ‘Hé mec, je peux fais le.’ »

S’ils sont choisis pour la promotion 2021, King et Turner deviendront les deuxième et troisième artistes féminines intronisées deux fois, après l’élection de Nicks en 2019. King avait précédemment été intronisé en 1990 avec le partenaire de composition de chansons Gerry Goffin, tandis que Turner a été intronisé en 1991 comme moitié du duo musical Ike & Tina Turner.

En plus de reconnaître plus de femmes, les nominations pour 2021 sont également les plus diversifiées sur le plan racial depuis 1996, selon le Rock Hall. Neuf des 16 nominés présentent des artistes de couleur, dont la légende de l’afrobeat Fela Kuti, le groupe de rock Rage Against the Machine et les rappeurs Jay-Z et LL Cool J.

Jay-Z est prêt à être intronisé pour sa première année éligible à l’honneur. Les artistes deviennent éligibles 25 ans après la sortie de leur premier album, EP ou single; Jay-Z a sorti son premier album, « Reasonable Doubt », en 1996.

Les nominés pour la classe 2021 sont complétés par Devo, Todd Rundgren et The New York Dolls. Si les Foo Fighters sont intronisés cette année, Dave Grohl deviendra également un artiste deux fois intronisé, après que Nirvana ait été accueilli au Rock Hall en 2014.

Les intronisés du Rock Hall sont choisis par un organe électoral international de plus de 1 000 artistes, historiens et membres de l’industrie de la musique. Jusqu’au 30 avril, les fans peuvent voter sur rockhall.com pour ceux qui, selon eux, devraient être élus. Les cinq meilleurs artistes de ce vote constituent un bulletin de vote des fans, qui est compté comme un vote unique aux côtés des plus de 1000 autres bulletins de vote.

Les intronisés seront annoncés en mai 2021.

