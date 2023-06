Jay-Z et Blue Ivy arrivent à Barcelone pour le prochain concert de Beyoncé – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Emilio Utrabo / MEGA

Jay Z et sa fille Lierre bleu ont été repérés à l’aéroport de Barcelone avant de Beyoncé prochaine émission le jeudi 8 juin. Le rappeur, 53 ans, et sa fille, 11 ans, ont fait profil bas avant de se diriger vers la dernière étape du Renaissance Tournée mondiale en Espagne plus tard dans la nuit. Ils avaient l’air ravis de se rendre au concert pour profiter de la dernière performance de Beyonce.

Jay et Blue avaient tous deux leurs cagoules et semblaient essayer de rester discrets alors qu’ils traversaient l’aéroport. Le rappeur « 99 Problems » portait un t-shirt blanc et une veste de pluie verte. Il portait également une paire de lunettes de soleil rondes. Blue portait un débardeur blanc, un jean et un sweat à capuche noir avec sa propre paire de lunettes de soleil. Elle semblait également porter un collier en or. Elle semblait également prête à faire du tourisme alors qu’elle tenait un appareil photo alors qu’elle traversait l’aéroport.

Plus à propos Jay Z

Jay a assisté à de nombreux spectacles sur la tournée pour soutenir sa femme Beyonce, 41 ans, ainsi que leurs jumeaux Roumi et Monsieur, les deux 5. Jay a été aperçu arrivant avec Rumi et Bey lorsque la tournée s’est arrêtée à Londres fin mai. Toute la famille Carter semble très fière de Beyonce alors qu’elle se lance dans la tournée épique.

Blue doit même faire partie de la tournée, apparaissant aux côtés de sa mère lors de la plupart des arrêts pour danser pendant « My Power ». Blue a fait ses débuts sur la tournée à Paris. Elle a exécuté une chorégraphie aux côtés de sa mère dans une tenue rouge, alors que Rumi l’encourageait. Lors d’une performance plus récente à Londres, Blue arborait une tenue argentée étincelante, assortie à sa mère.

Après Barcelone, c’est Beyoncé Renaissance tournée se rendra à Marseille. L’étape européenne se terminera à Varsovie fin juin, avant que l’étape nord-américaine ne débute en juillet avec une escale à Toronto. La tournée se poursuivra jusqu’à la fin du mois de septembre, date à laquelle elle se terminera à la Nouvelle-Orléans.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Le fils de Rozonda « Chilli » Thomas : rencontrez son unique enfant, Tron Austin

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.