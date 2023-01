JAY-Z et Beyonce rentrent chez eux après les vacances de New York avec leurs enfants – Hollywood Life

Voir la galerie





Bienvenue à la maison, Bey et Jay ! Après avoir profité de vacances en famille pour le Nouvel An dans une destination inconnue, Beyoncé41, et JAY Z53 ans, est rentré chez lui à l’aéroport de LAX avec ses trois enfants, le 3 janvier. Sur les photos des paparazzis, le papa adoré JAY-Z a porté son fils Monsieur5 ans, dans ses bras, alors que lui et Beyonce sortaient de l’aéroport avec leurs filles Blue Ivy Carter10, et Roumi5.

JAY-Z était vêtu d’un blouson aviateur bleu, d’un pantalon de survêtement gris, d’un bob blanc et d’une paire de baskets. Pendant ce temps, Beyonce portait un sweat à capuche bleu sur la tête pour se protéger des caméras. La célèbre famille a été escortée vers leur voiture à l’extérieur par des gardes du corps masculins.

Beyonce et JAY-Z sont rarement vus, surtout avec tous leurs enfants. En novembre, le couple puissant a laissé ses petits à la maison pour profiter de deux soirées de rendez-vous différentes, une sur la côte ouest et une sur la côte est. Bey et JAY se sont rendus dans un restaurant de New York le 17 novembre. Dix jours plus tard, ils ont dîné au célèbre hotspot Giorgio Baldi, à Los Angeles.

En octobre, Beyonce et toute sa famille se sont réunies pour Halloween, où elles se sont déguisées en The Proud Family. Bey s’est transformé en grand-mère Charlette “Suga Mama” Proud, JAY-Z a parfaitement incarné Oscar Proud, tandis que Blue s’est déguisé en Penny Proud, et les jumeaux Rumi et Sir sont devenus Cece Proud et Bebe Proud.

Beyonce a déjà parlé de son amour pour sa famille en décembre 2020 Vogue britannique entretien. “Mon meilleur conseil est de les aimer plus fort que jamais”, a-t-elle déclaré à la publication. « Je fais savoir à mes enfants qu’ils ne sont jamais trop jeunes pour contribuer à changer le monde. Je ne sous-estime jamais leurs pensées et leurs sentiments, et je vérifie avec eux pour comprendre comment cela les affecte », a-t-elle déclaré.

