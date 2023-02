JAY-Z est le photographe du Super Bowl de Blue Ivy : Regardez – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jon SooHoo/UPI/Shutterstock

Avant le coup d’envoi du Super Bowl 2023 le 12 février, Lierre bleu s’est assuré d’obtenir des photos d’elle-même traînant sur la touche. Heureusement, son père, JAY Z, était là pour lui servir de photographe personnel. Une vidéo des coulisses du terrain montre Jay accroupi pour prendre des photos de sa fille aînée lors de leur sortie au Super Bowl. Ensuite, Blue s’est dirigée vers son père et a vérifié les photos sur son téléphone pour lui donner son approbation.

Jay-Z est en mode papa 📸 Regarder le #SuperBowlLVII émission d’avant-match sur FOX et l’application FOX Sports : https://t.co/KhaCw7GUz3 pic.twitter.com/wkS7jAeknC – FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) 12 février 2023

Jay et Blue ont eu une journée père/fille au Super Bowl, avec Beyoncé et les jumeaux, Roumi et Monsieur, pas présent. Le label de disques Roc Nation de Jay a commencé un partenariat avec la NFL pour produire le Super Bowl Halftime Show en 2019, il était donc sur place pour soutenir Rihanna alors qu’elle montait sur scène lors du spectacle de 2023. Rihanna n’avait que trois mois après l’accouchement lorsqu’elle s’est inscrite pour jouer le Halftime Show en 2022, et lorsqu’elle est montée sur scène, elle a révélé qu’elle avait déjà un autre bébé en route !

RiRi a émergé dans le stade sur une plate-forme volante avec sa bosse de bébé exposée sous un manteau et un pantalon rouges amples. Bien qu’elle soit déjà enceinte de plusieurs mois, elle a gardé l’énergie pendant un set complet de 13 minutes, chantant tous ses plus grands succès tout en planant à travers le stade. Bien sûr, il y avait aussi un très bon match de football à apprécier, avec les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie qui l’ont gardé tout au long. Au final, les Chiefs ont gagné 38-35, avec le quart-arrière Patrick Mahomes étant nommé MVP.

Blue a également assisté au Super Bowl en 2022 avec Jay. En 2020, Beyonce a rejoint son mari et sa fille pour le grand match, alors qu’ils regardaient Shakira et Jennifer Lopez affrontez le terrain lors d’un autre spectacle épique à la mi-temps. À seulement 11 ans, Blue Ivy a déjà participé à certains des événements les plus prestigieux, car elle était également présente aux Grammys en 2018.

