Shannon Sharpe et Ne-Yo parlent de l’icône de la musique Jay-Z. Ne-Yo explique comment il a rencontré Jay, révèle que Jay était en colère contre Ne-Yo pour avoir donné à Mario « Tu devrais me laisser t’aimer » et parle de leur relation de travail. Ne-Yo proclame également qu’il aurait fait du disque un succès, mais attribue à Mario le mérite d’être un grand chanteur.



JUST IN・club shay shay・3:39